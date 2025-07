Paloma Barrientos le para los pies a Kiko Jiménez por lo que suelta en 'Fiesta': "No me faltes el respeto"

Este sábado, Kiko Jiménez ha regreso a 'Fiesta' tras varias semanas de ausencia. Y en su regreso, el colaborador se ha pronunciado sobre la guerra entre la familia de Michu con Gloria Camila y la familia de Ortega Cano. Pero además ha vivido un tenso rifirrafe con Paloma Barrientos.

"A mí particularmente, yo no sé los demás colaboradores que hay en esta cadena, pero a mí hablar de una persona que acaba de fallecer no es plato de buen gusto, no me hace feliz, no me apetece hablar de una persona que acaba de morir, espero que me respetéis. Entiendo que es un tema de actualidad", empezaba diciendo Kiko Jiménez.

Pero Kiko Jiménez iba más allá al decir que ha sentido "vergüenza" de ver lo que está pasando en los platós de Telecinco entre Tamara, la hermana de Michu, y Gloria Camila. "Se está hablando de intereses de una menor y se la está exponiendo sin respetar a una niña de ocho años", defendía el colaborador.

"Me ha parecido tan deleznable que estaba cruzando los dedos para que el tema pasara porque no me apetece comentar un tema que me parece vergonzoso", incidía el colaborador de 'Fiesta'. "Me ha parecido patético. Aquí a Gloria Camila se le ha permitido cosas como vetar a un colaborador o a ciertas personas y ciertos temas, si no quieres no participas, vetas el tema y adiós", criticaba Kiko Jiménez.

"Bueno tú también venías aquí como colaborador y has hablado de tu suegra y de todos los problemas y no vetaste nada", le replicaba Amor Romeira. "Claro que sí, pero no había una menor, aquí hay una menor de edad y se está comercializando con ella, se está haciendo una explotación de una menor de edad", recalcaba.

Paloma Barrientos se encara con Kiko Jiménez tras llamarla "pelota" de Ortega Cano

Por otro lado, Kiko Jiménez se atrevía a cuestionar a los colaboradores de Telecinco por tener una corriente única en este tema y hacer ver que hay dos familias de poderes adquisitivos muy diferentes. "¿Por qué parece que una familia humilde de Cádiz es miserable y los demás son ricos? Porque yo busco en internet palabras clave como Ortega Cano y situación económica hay artículos que dicen que su situación no es muy boyante, al final quien tiene que hablar y tiene la última palabra es un juez", terminaba diciendo el colaborador.

Era entonces cuando Paloma Barrientos pedía el turno de palabra para dar la cara una vez más por la familia de Ortega Cano. "Yo lo que digo por lo menos en mi caso que aquí no hay ninguna vertiente", se defendía. "Pero tú qué vas a decir si eres la pelota oficial de esa familia", espetaba Kiko.

"Ehhh, perdona, no me faltes el respeto", le frenaba Paloma enfrentándose con él. "Hay que ser objetivo", le volvía a decir. "Que no me faltes el respeto. Yo lo que digo es que la familia de Michu, la madre y la hermana no han tenido relación con Michu en los últimos años por las razones que fuera", defendía Barrientos.