Silencio total en 'Tardear' por el susto en directo con Paloma Barrientos tras su aparatosa caída

Las cosas del directo son lo que tienen. Si hace unos meses fue Sonsoles Ónega la que sufrió una aparatosa caída en pleno 'Y ahora Sonsoles', este martes se ha vivido un momento de gran susto en 'Tardear' cuando Paloma Barrientos se caía de la silla.

'Tardear' se encontraba hablando y analizando las palabras de Paloma San Basilio en su entrevista con Risto Mejide en 'Viajando con Chester' cuando todo se paralizaba al ver que Paloma Barrientos se había caído de su asiento al suelo en pleno directo.

"Ay, ay", reaccionaba Verónica Dulanto tras oírse un ruido. "Que se nos ha caído Paloma", explicaba Frank Blanco. "¿Paloma estás bien? Pero Paloma por favor", le preguntaba por su parte Boris Izaguirre que se encontraba justo a su lado. "¿Estás bien?", repreguntaba Frank preocupado.

"Sí, sí, lo que pasa es que se ha roto la silla", aclaraba la colaboradora de 'Tardear'. "No me des estos sustos en directo", le pedía Boris Izaguirre que cabe recordar que sufrió un ictus hace unos años. "¿Pero tú estás bien, tú no te has roto?", repreguntaba Frank Blanco.

A lo que Paloma Barrientos dejaba claro que ella estaba bien y que todo había sido un pequeño incidente sin importancia. "Qué susto me has dado por dios", insistía Verónica Dulanto. "Y yo más susto", apostillaba la propia colaboradora. "Es que te pones a jugar con la silla y...", soltaba Boris tratando de ver el lado cómico del asunto.

"Estoy bien sí, pero voy a cogerme otra silla", aseveraba Paloma Barrientos. "Es que estas sillas es verdad que tienen mucho peligro porque como son de ruedas y no están ancladas...", trataba de justificar Verónica Dulanto. "Vaya bofetón", se oía decir a Paloma entre risas. "Mientras Paloma se recupera que casi me da un ataque al corazón", comentaba Verónica Dulanto antes de cambiar de tema. "No, si estoy recuperada", repetía Barrientos. "Es que de repente pensaba que te habías desmayado", terminaba diciendo la presentadora.