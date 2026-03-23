Alejandra Rubio ha regresado a 'Vamos a ver' este lunes tras sentarse por primera vez en 'De viernes' para compartir con el mundo su segundo embarazo junto a Carlo Costanzia. Y si bien Paloma Barrientos no ha dudado en confrontar a la hija de Terelu Campos por algunas de sus "incongruencias" a la hora de compartir su vida privada, la periodista ha terminado enzarzándose con Cristina Tárrega por los dardos que han volado durante la tertulia.

"Yo nunca estaré en contra de las exclusivas. Lo que sí es cierto es que ha habido momentos en los que, ante determinadas informaciones, has dicho que no eran ciertas o se han mandado burofax porque pertencían a la intimidad...", ha comenzado subrayando la periodista y colaboradora del programa conducido por Patricia Pardo, lanzando un dardo a la joven por su última exclusiva en 'De viernes'.

Cristina Tárrega se revuelve contra Paloma Barrientos en 'Vamos a ver': "No se puede contigo"

Sin embargo, Alejandra Rubio no se ha achantado ante las quejas. "¿Y cuál es la cuestión? Porque yo esta información no he dicho que sea mentira en ningún momento. Yo mando un burofax porque se está hablando de un tema médico que no pertenece a absolutamente nadie contar", ha señalado la colaboradora, plantándose ante el tono de Paloma Barrientos sobre lo que elige compartir o no de su privacidad.

Ha sido entonces cuando, mientras la periodista trataba de explicar a la pareja de Carlo Costanzia la naturaleza de su queja, Cristina Tárrega ha intervenido desde el otro extremo del sofá para pedir voz en el debate. "Para ya con el monólogo", ha espetado la presentadora. "Paloma, ¿puedes escuchar? Por favor, para, estás hablando mucho", insistía poco después la colaboradora, visiblemente molesta por el tiempo que su compañera estaba acaparando.

"Bueno, hablo lo que la directora quiere", ha contestado rápidamente Paloma Barrientos, negándose a frenar su cara a cara con Alejandra Rubio. "Es que no se puede contigo", ha añadido Tárrega, solapándose con los gritos de la periodista y Alejandra, que hacían imposible seguir la tertulia. "Alejandra yo entiendo que si tú tienes un embarazo, que puedes tenerlo como muchas mujeres, difícil los primeros tres meses, tú te tienes que tomar tu tiempo para hacerlo público", ha subrayado entonces Cristina.

"¡Tárrega, que no me interesa tu opinión, me interesa la de ella!", ha exclamado de nuevo Barrientos, devolviendo la tensión a la escena y provocando más gritos que la propia Patricia Pardo ha terminado frenando. "¡Ni a mi me interesa la tuya! Qué pesada eres, de verdad… Eres una maleducada. Es muy feo decir que no te interesa mi opinión", ha señalado la presentadora. "Alejandra habla tú", le pedía finalmente Paloma a la joven para ignorar a su compañera.

"Solo quería decir que esto lo dices también por las informaciones que salieron durante mi anterior embarazo, donde también se cuenta que yo compro dos predictor, lo que tampoco se debe contar porque yo voy a una farmacia y creo que no es legal que nadie cuente lo que compro, pero yo dije que era mentira que estaba embarazada porque me hice la prueba y di negativo, me quedé embarazada casi un mes después", ha terminado explicando Alejandra a Paloma Barrientos.