Cristina Tárrega denuncia un episodio "machista" en Mediaset por parte de una compañera: "He entrado llorando"

Cristina Tárrega se ha colocado en el ojo del huracán tras las desafortunadas declaraciones que verbalizó en 'Vamos a ver' este lunes. "Yo soy periodista y persona, pero nada feminista. No me dejo llevar por la corriente", fueron exactamente las palabras empleadas por la colaboradora televisiva.

Pues bien, 24 horas después, ante la inmensa controversia que ha suscitado, Tárrega ha vuelto a aparecer en el programa de Patricia Pardo para dar explicaciones y defenderse. "Con las cosas que pasan en este país y que sea yo motivo de los digitales...", ha lamentado en primer lugar.

"Ayer creo que no era el foro, me pegué un tiro en el pie y fui bombero pirómano porque el feminismo, como concepto y como definición, lo llevo en el ADN desde que nací. Pero el feminismo actual no me representa. No soy nada extremista ni radical", ha argumentado Cristina Tárrega para justificar esa frase que le ha situado en el centro de la polémica.

"Si a algunas feministas las he ofendido, pido disculpas, pero yo ahora mismo no quiero que la mujer se convierta en un instrumento político, porque no lo somos. Yo llevo desde los años 90 trabajando en un mundo de hombres y he sobrevivido. He hecho frente a muchas cosas y he vivido cosas muy duras en mi vida", ha sentenciado.

"Yo creo en las personas y quiero convivir y conciliar con los hombres. Y en mi profesión y en mi vida profesional no quiero que me vean más o menos; quiero que me vean igual. Eso no lo consigo con mítines, sino con mi trabajo diario", ha proseguido proclamando la tertuliana.

"Lo he pasado muy mal esta noche. Dije un comentario que se ha extralimitado y no es así. Siento que yo en los 90 podía hablar con más libertad que ahora. Ahora no puedo decir absolutamente nada porque voy a ser juzgada", ha protestado Cristina Tárrega antes de denunciar públicamente un episodio "machista" en la entrada de Mediaset por parte de una colaboradora.

"En la puerta de Mediaset hoy me he encontrado a una compañera de la sección de política que me ha dicho que cómo no podía ser yo feminista si no hay más que verme andar y caminar. ¿Se puede ser más machista?", ha clamado elevando la voz.

"No vamos a decir quién", ha apostillado Patricia Pardo, procurando mantener la identidad en secreto. "Y he entrado llorando. Él, su compañero que iba con ella, que pertenecen los dos a la misma ideología, ha callado y no me ha dicho nada. Cuando una mujer quiere, te hace mucho daño", ha continuado denunciando Cristina Tárrega.

"Ayer el problema fue cómo expresaste esa frase", le ha replicado Pardo, valorando que estuviera enmendando la plana y pronunciando un discurso muy diferente y más razonable. "No entiendo que me pongan en tela de juicio con todas las cosas en las que he innovado", ha lamentado mientras la presentadora incidía en un problema de expresión.

"A las cuatro y media de la mañana no me podía dormir porque empecé a ver en redes a una persona, compañera del medio, insultándome y otra detrás camuflada insultándome también. Yo soy una persona incapaz de poner una crítica a una mujer para machacarla sobre su físico o actitud", se ha quejado Tárrega, que ha rematado cargando contra el feminismo "politizado y radicalizado".