Cristina Tárrega, en el centro de la polémica tras afirmar sin pudor que no es "nada feminista" en Telecinco

Alejandra Rubio se ha convertido en uno de los temas del día en 'Vamos a ver' después de que la prensa haya comenzado a especular sobre su posible nuevo embarazo junto a Carlo Costanzia. Un reguero de titulares que han provocado indignación en plató, sobre todo en Patricia Pardo, que salía en defensa de su colaboradora criticando "la falta de feminismo" a la hora de tratar ciertas informaciones. Sin embargo, ha sido Cristina Tárrega la que ha recibido un aluvión de críticas por su contundente respuesta.
"No pretendo demonizar a ningún compañero, ni mucho menos, pero creo que la evolución de la sociedad está y deberíamos ir de la mano de esa evolución y creo que hay una sensibilidad diferente en el público", ha señalado la conductora de 'Vamos a ver' reaccionando a las últimas informaciones que violan la intimidad de la pareja y que, de ser ciertas, estarían arrebatando a la pareja la oportunidad de anunciar ellos mismos la ampliación de su familia.
El criticado discurso de Cristina Tárrega en 'Vamos a ver' que incendia las redes: "No soy nada feminista"
Pero Patricia Pardo no se quedaba ahí. "La gente no recibe de la misma manera el titular de 'Fulanita está embarazada' porque somos todos muy feministas para unas cosas sí y para otras no", añadía la presentadora, provocando una inesperada reacción en Cristina Tárrega que se ha extendido en redes sociales este lunes. "Yo soy periodista y, desde luego, persona. Entonces, no soy nada feminista, porque, si me dejo llevar por la corriente… Al final así estamos, que no me dice ni un piropo nadie por la calle. Así estamos que no nos pueden decir piropos", ha espetado la colaboradora levantando discrepancia en plató.
Tras recibir réplicas de Paloma Barrientos, Adriana Dorronsoro y otras de sus compañeras de 'Vamos a ver', la colaboradora se plantaba de lleno con una polémica reflexión. "Soy mujer y he trabajado alrededor de hombres y he luchado mucho, pero no soy feminista, soy una trabajadora y punto", terminaba señalando Tárrega, cosechando un sinfín de críticas en redes por su tajante postura.
Y es que, incluso algunos rostros del recién cancelado 'No somos nadie' se han sumado a sentenciar el momento en X. "Cuando se habla desde el resentimiento, se diluye tu opinión y convierte en ganador al que tú crees que es tu oposición", ha escrito María Patiño. "La ignorancia... Se vienen tiempos oscuros", ha publicado también Anna Gurguí.
Como redactor de El Televisero me ocupo de seguir minuto a minuto la actualidad de la pequeña pantalla, saltando de cadena en cadena para plasmar en mis artículos lo más destacado del día, en los diferentes programas de televisión, el veredicto de la audiencia en redes, virales y cualquier información de interés sobre la programación.