Alejandra Rubio se enfrenta a Patricia Pardo por llamarle "desubicada" y airea las órdenes de 'Vamos a ver'

Alejandra Rubio ha reaparecido en 'Vamos a ver' este jueves dispuesta a confrontar a Patricia Pardo por los ataques que la presentadora le lanzó desde plató durante su ausencia. La periodista no encajó demasiado bien el plantón que la hija de Terelu Campos dio a una de las reporteras del programa durante un evento, y no dudó en cargar contra la colaboradora del 'Club social' con un duro recado por su actitud.

Unas palabras que llegaron a la pareja de Carlo Costanzia, pues al reencontrarse este jueves con la conductora del espacio de Telecinco no ha dudado en confesar su malestar. "Me parecieron muy injustas las palabras que se dijeron de mí. Hice, estrictamente, lo que me pidieron", ha comenzado explicando la influencer, echando por tierra la llamada de atención de la presentadora.

Alejandra Rubio aclara su polémica en 'Vamos a ver' contestando a los ataques de Patricia Pardo: "Cumplí estrictamente las órdenes del programa"

"Este es el programa donde trabajo y siempre doy todo por esto. Solo querían que apareciera en una parte de la entrevista con mi madre y que después me largara. Eso es lo que hice, simplemente", ha continuado explicando Alejandra Rubio con gesto serio frente a Patricia Pardo, que escuchaba con atención su versión de lo sucedido durante el evento de concienciación sobre el cáncer de mama al que acudió con su madre.

Alejandra Rubio y Patricia Pardo en 'Vamos a ver'

"Nuria se me acercó, pretendía contestarle a ella la primera, como es lógico, pero ella me dijo que no quería la entrevista conmigo sino con mi madre. Lo entiendo porque yo estoy aquí todos los días y mi madre no. Solo quería que apareciera un momento, le contestase a las preguntas que me hiciera y, después, saliera. Eso es lo que hice, contesté educadísimamente. Estaba allí para dar visibilidad a una causa muy importante", ha explicado la sobrina de Carmen Borrego.

Ante su declaración de intenciones, Patricia Pardo no tardaba en preguntarle si lo que más le había molestado de su toque de atención era el detalle de llamarla "desubicada". "Sí, porque me etiquetáis. Me quedé en un segundo plano porque es lo que se me pidió. Cumplí estrictamente las órdenes de mi compañera de programa", insistía entonces la pareja de Carlo Costanzia, visiblemente alterada.

"Nunca he faltado el respeto a ningún programa de televisión"

"Se me etiqueta en un sentido que no ha sido así, cuando no he cometido ningún error y he hecho lo que tenía que hacer. Siempre remo a favor de obra, siempre estoy aquí. Intento contestar todo lo que puedo a todos los temas. Nunca he faltado el respeto a ningún programa de televisión, nadie que haya trabajado conmigo puede decir que yo me haya levantado y me haya ido. Estoy muy dolida", ha sentenciado Alejandra Rubio mientras la periodista trataba de explicarse.

Y Patricia Pardo no ha dudado en advertirle como estos desplantes "afectan al programa" más de lo que ella cree. "A mí no me gusta nada que haya mal rollo entre los colaboradores porque creo que lo transmitimos a los espectadores. No me gusta que nos pisemos, que nos hablemos mal…", señalaba entonces la conductora de 'Vamos a ver', harta del tono que su intervención había tomado entre reproches.

"Me encanta que vayamos todos de la mano. Llevo mucho el sentimiento de equipo y siento mucho los colores de los programas en los que estoy, me pasó con Ana Rosa, me ha pasado en programas anteriores y, más que nunca, en este", aseguraba la periodista, plantándose contra las quejas de Alejandra Rubio. "Desde el primer día te he tendido la mano y no me gusta nada el tema de las etiquetas", aseguraba la comunicadora.

"Me pareció un feo impropio de una persona que trabaja aquí"

Y Patricia Pardo no ha dudado en expresa rel motivo de su enfado. "A mí me gusta conocer a la gente a la cara. Entonces, cuando el otro día vi lo que pasaba y que tú desaparecías, me pareció un feo impropio de una persona que trabaja aquí", ha señalado la presentadora antes de ser interrumpida. "Decir eso es que me conoces poco porque yo nunca haría eso. Yo me puedo enfadar, me puede gustar más o menos una opinión", insistía la joven antes de agotar la paciencia de la periodista.

"Yo, muchas veces, me siento desubicada. Yo quiero que te ubiques, que te sientas bien y que no estés siempre con cara de mala leche", le espetaba entonces Patricia Pardo, subrayando que el principal problema es "su actitud" en el programa. "¿Yo estoy con cara de mala leche, Patricia?", preguntaba entonces sorprendida antes de cargar contra sus compañeros por la falta de empatía que muestran durante el 'Club social' con los titulares de su intimidad.

"¿Sabes lo que pasa? A mí no me obliga nadie, yo doy todo de mí aquí, pero se os olvida que los temas que tratáis son parte de mi vida. Si pensáis que yo puedo fingir una sonrisa ante cosas que me duelen, pues no se puede", sentenciaba Alejandra Rubio, decidida a cortar el asunto de raíz. "Yo soy como soy y si yo no le falto el respeto a nadie, lo único que pido es que no se me falte a mí. Yo no me espero el fuego amigo, pero yo no he incendiado nada. He cumplido estrictamente lo que se me pidió", reiteraba la joven.

"Entiende que yo, verte, desde mi casa, pronunciar esas palabras hacia mí, que son descalificativos, que a mí me duelen… No lo entiendo. Si he hecho algo malo, me lo como, pero si no he hecho nada… pues no", terminaba señalando la hija de Terelu Campos, insistiendo en que, al contrario de lo que denunció Patricia Pardo este miércoles, no había faltado a su palabra de conectar con el programa para responder unas preguntas.