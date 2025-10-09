Alejandra Rubio estalla contra 'Espejo Público' desde Telecinco por la "gravísima" imagen emitida

La portada de Diez Minutos de esta semana que recoge a Alejandra Rubio junto a su hijo se ha traducido en, además de una incendiaria respuesta por parte de los padres, un cruce de dardos entre Antena 3 y Telecinco. Todo comenzó cuando la hija de Terelu Campos quiso aclarar en 'Vamos a ver' el incendiario comunicado de Carlo Costanzia sobre las imágenes, señalando de lleno a 'Espejo Público' por mostrar imágenes de su hijo sin pixelar su rostro.

La revista cazaba este miércoles en portada a la colaboradora de Mediaset en un momento de intimidad junto a su hijo, censurando su rostro para preservar su intimidad. "No entiendo que no se respete la privacidad de un bebé de 10 meses y tenga que ser portada de revistas sin aún poder decidir", señaló el hijo de Mar Flores en un comunicado urgente publicado en su cuenta de Instagram.

Alejandra Rubio señala a 'Espejo Público' por mostrar imágenes de su hijo sin pixelar

Poco después, en el espacio conducido por Patricia Pardo en Telecinco, Alejandra Rubio salía en defensa de su pareja. "Lo de una barbaridad se defiende a una cosa que pasó hace unos meses porque a un programa sin querer, quiero pensar que es así, se le escapó una fotografía de nuestro hijo sin pixelar", señalaba la sobrina de Carmen Borrego, haciendo referencia al espacio de Antena 3, que había mostrado el rostro de su hijo con anterioridad sin distorsionar.

"Yo estoy convencida de que fue sin querer, que eso pasa porque se pasan las imágenes muy rápido y….", señaló la conductora de 'Vamos a ver' para quitar hierro al duro señalamiento que la joven acababa de lanzar contra el espacio de la competencia. "Sí, pero se sacó la cara de mi hijo sin pixelar, que es una cosa gravísima", sentenció la hija de Terelu Campos tajante este miércoles.

Y es que, poco antes de su intervención en el 'Club social' del espacio de Telecinco, Gema López había cargado de lleno contra la pareja echando por tierra el comunicado de Carlo Costanzia. "A ver, sé que Alejandra se va a enfadar y Terelu se va a enfadar", comenzaba adelantando la colaboradora de 'Más Espejo' antes de arremeter contra la hija de la que fue su compañera de programa durante años.

Gema López echa por tierra las quejas de Alejandra y Carlo: "¿Para qué está contratada? Para que hable de su vida"

"Pero el problema es que están jugando en una pista de circo sobre el alambre. Entonces, de repente, yo me entero que estás embarazada por una exclusiva, me entero que tu madre va al parto, la consuegra no va, me entero que tu primo no te ha visitado y todo esto me entero por ti", señaló Gema López en el espacio de Antena 3 en un intento de señalar la contradicción de las quejas de la pareja por su exposición.

"Además, Carlo se sienta en una entrevista la semana pasada y dice me quiero casar con Alejandra y darle un hermano a mi hijo, por tanto, estáis hablando de vuestra vida", insistía la antigua colaboradora de 'Sálvame', haciendo referencia al último scoop del hijo de Mar Flores en 'De viernes'. "Lo curioso es que quien contesta en esta ocasión ha sido Carlo no Alejandra, ¿dónde lo hará Alejandra? Donde está contratada", señalaba entonces la periodista.

"Y, ¿para qué está contratada Alejandra? Para que hable de su vida, por tanto, esto es la pescadilla que se muerde la cola. Y al final entiendo que hay menores, entiendo que hay que protegerlos, pero jugar a este juego y no salir escaldado es muy complicado y las lecciones de moral de si ahora vamos a opinar, por supuesto que vamos a opinar porque tú precisamente también estas contratada para opinar", terminó sentenciando Gema López, invalidando las quejas de Alejandra Rubio y su pareja sobre su intimidad y la privacidad de su hijo.