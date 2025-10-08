Alejandra Rubio se enfrenta a Adriana Dorronsoro por su insinuación en Telecinco: "No te alteres"

Alejandra Rubio ha regresado al centro de la polémica tras protagonizar la portada de Diez Minutos de esta semana con robado junto a su hijo que ha enfurecido a Carlo Costanzia. La hija de Terelu Campos no dudaba en explicar este miércoles en 'Vamos a ver' el motivo tras el incendiario comunicado de su pareja tras las imágenes, y ha terminado encarándose con Adriana Dorronsoro por sus reproches.

Si bien es cierto que la revista ha preservado la intimidad del menor pixelando su rostro en la portada, el hijo de Mar Flores no tardaba en usar sus redes sociales para estallar contra la publicación y los fotógrafos por la vulneración de su intimidad. "No entiendo cómo puede ser que si ni sus propios padres le sacan y no quieren que se sepa cómo es, no se respete la privacidad de un bebé de 10 meses y tenga que ser portada de revista sin poder aún decidir", ha clamado en Instagram.

Alejandra Rubio sale en defensa de Carlo Costanzia y se planta contra Adriana Dorronsoro: "Queréis vuestro minuto de protagonismo"

Y la protagonista de la portada, que aparece junto a su hijo en una escapada a Málaga, ha querido aclarar la polémica. "Estoy bien, de verdad. Creo que se ha malinterpretado lo que Carlo quería decir. Yo no me voy a enfadar por esto, es parte de nuestra vida. Las fotos son preciosas, me gustaría tenerlas a mí y que no estuvieran en portada, pero bueno, me halaga que me tengan en consideración para una portada", ha comenzado explicando Alejandra Rubio.

Alejandra Rubio y Adriana Dorronsoro en 'Vamos a ver'

"Me gustaría que se quedaran en la intimidad, pero bueno, también reconozco que aquí no nos enteramos de las fotos, nadie molestó al niño. Yo por eso me he enfadado anteriormente, porque a mí me choca que mi hijo se entere de que hay prensa, pero aquí no ha sucedido porque ni nos dimos cuenta del fotógrafo", añadía entonces la hija de Terelu Campos, aclarando el comunicado de su pareja.

"El tema del enfado de Carlo es que esas fotos circulen ahora por una redacción, cuánta gente está viendo la cara del niño", explicaba Alejandra Rubio entonces, recibiendo una réplica casi inmediata de Adriana Dorronsoro. "Estoy de acuerdo en lo que dices, que no te gusta esta portada, aunque es muy bonita y te gustaría tener esas fotos en privado, pero entiendes que este es el negocio del que formas parte. Lo que no entiendo es el comunicado de Carlo", ha comenzado explicando la colaboradora.

Así, la tertuliana de 'Vamos a ver' ha tratado de poner contra las cuerdas a la pareja de Carlo Costanzia recriminando las imágenes que ellos mismos suben del pequeño. "Me parece súper incoherente, porque él mismo ha subido imágenes a sus redes sociales de su hijo, tapándole la cara, como han hecho en la revista. Perdonarme, pero en esas fotos no se le reconoce, está pixelado, dentro de la legalidad", sentenciaba la periodista.

"Nadie ha dicho eso. Si lo queréis llevar por ahí para tener vuestro minutito de protagonismo con esto", le replicaba Alejandra Rubio con hastío, reduciendo las palabras de su compañera a un simple intento de buscar polémica a su costa. "No quiero un minuto de protagonismo, estoy dando mi opinión, Alejandra. Hay que ser coherente", ha contestado Dorronsoro con gesto serio. "Creo que habéis malinterpretado las palabras de Carlo. No te alteres", terminaba señalando la joven.