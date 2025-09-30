Alessandro Lequio se amotina así contra Patricia Pardo y 'Vamos a ver': "Ya te digo yo que no"

Alessandro Lequio continúa en el centro de la polémica tras las graves acusaciones que Sonia Moldes lanzó contra él durante su entrevista en 'De Viernes'. Y es que, en lugar de aprovechar su primera intervención de la semana en 'Vamos a ver' para responder a su expareja, el italiano se cerró en banda a contestar las preguntas de sus compañeros, algo que enfureció a Patricia Pardo y que ha generado otro momento de tensión entre ambos este martes.

La ex del italiano dejó entrever durante su visita al espacio conducido por Bea Archidona y Santi Acosta que Lequio habría intentado chantajear a Eugenia Martínez de Irujo con fotos íntimas y de esconder una cámara en su habitación con la que grababa sus encuentros sexuales con famosas. Unas acusaciones que el tertuliano optó por ignorar este lunes en 'Vamos a ver' trastocando la escaleta del programa.

Alessandro Lequio estalla contra Patricia Pardo y sus preguntas: "No estoy aquí para ser interrogado"

"La adoro y siento muchísimo que la hayan metido en toda esta mierda", aseguraba Alessandro Lequio sobre la duquesa de Montoro, evitando extenderse sobre las graves acusaciones de Sonia Moldes. Sin embargo, Patricia Pardo no dudaba en pedirle una respuesta más desarrollada, ante lo que el colaborador ha vuelto a plantarse. "Lo que expuse ayer es mi respuesta permanente. ¿Está claro?", sentenciaba Lequio.

"Ya te digo yo que no", le ha contestado la conductora de 'Vamos a ver', sin achantarse ante la tajante actitud del tertuliano, que ya dejó claro este lunes que no pensaba acudir al programa "en modo entrevista" para alimentar una polémica que ya ha atajado a través de su equipo legal con un comunicado. "Qué calladito estás hoy, Alessandro", le espetaba minutos más tarde la presentadora al ver que había cargado todo el peso de la tertulia en sus compañeros.

Ha sido entonces cuando Alessandro Lequio ha estallado contra Patricia Pardo, lanzándole una clara advertencia de cara al resto de la semana. "Deja que te diga una cosa, yo no estoy en este programa para ser interrogado, estoy aquí para opinar. Si de vez en cuando me da por contestar a alguna pregunta, considéralo como un acto de cortesía, no como una rutina", aclaraba el ex de Sonia Moldes con gesto serio.

"Aquí yo no juego el rol de entrevistado, juego el rol de opinador y creo que me lo he ganado a pulso después de 30 años", insistía el colaborador de 'Vamos a ver', parando de nuevo los pies a la presentadora, que no dudaba en reprenderle de nuevo. "Excepto cuando eres el protagonista de la noticia, querido. ¿Qué hacemos? ¿No te preguntamos?", ha señalado la comunicadora, que visiblemente molesta avanzaba hacia otro tema del 'Club social' del programa.