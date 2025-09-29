Patricia Pardo da un toque de atención a Alessandro Lequio por su insurrección que rompe la escaleta de 'Vamos a ver'

Alessandro Lequio ha acaparado el centro de la polémica este fin de semana después de que su ex pareja Sonia Moldes narrase en 'De Viernes' los aspectos más tormentosos de su relación. Y si bien había gran expectación por su aparición en 'Vamos a ver' este lunes para contestar a las acusaciones, el italiano ha tratado de dinamitar la tertulia con una tajante determinación. Una actitud que Patricia Pardo no ha dudado en echar por tierra con una seria advertencia a su compañero.

Tras la lluvia de acusaciones de Sonia Moldes en 'De viernes', que llegó a afirmar que el italiano grababa sus encuentros sexuales con otras famosas y le había propuesto ver cintas de otras de sus parejas, las declaraciones de Lequio eran el plato fuerte del 'Club social' del espacio de Telecinco este lunes. Sin embargo, el ex de Mar Flores ha sorprendido a sus compañeros con un cambio de actitud.

Alessandro Lequio se niega a responder en 'Vamos a ver' y Patricia Pardo tiene que pararle los pies

"Voy a hacer algo muy raro en mí, me voy a quedar callado un rato. Os voy a escuchar atentamente cuando hayáis terminado de hablar y de brillar, voy yo a ponerle el lacito", anunciaba Alessandro Lequio dejando algo desconcertado a sus compañeros y a Patricia Pardo, que tenían todo un arsenal de preguntas para conocer la versión del italiano sobre la polémica historia de su ex pareja.

Alessandro Lequio en 'Vamos a ver'

Así, el colaborador habitual de 'Vamos a ver' dejaba claro que su intervención en la tertulia iba a ser mínima en esta ocasión. "Eso sí, hablaré solo una vez y será cuando todo esté sobre la mesa. Es decir, que hayáis puesto todos los vídeos, nunca antes", aseveraba el televisivo, agotando la paciencia de la presentadora, que terminaba reprendiendo a su compañero por poner patas arriba las pautas del programa.

"¿No te puedo hacer una pregunta? Porque, escúchame, yo entiendo que ese es tu planteamiento, pero entenderás que quienes nos importan son los espectadores, el público", ha comenzado advirtiendo Patricia Pardo al tertuliano, señalándolo de lleno por cambiar los planes que tenían desde el espacio de Telecinco para abordar la polémica.

Así, ponía el foco en como esta jugada del italiano trastocaba de lleno la planificación de los contenidos del programa. "Si no troceamos la información y tú vas respondiendo, se hace muy difícil comprenderla. ¿Tú esto lo entiendes, no? Hacemos una escaleta basándonos en el público", ha comentado con gesto serio la conductora de 'Vamos a ver', llamando a su compañero a un entendimiento.

"Ya, lo comprendo, pero es una decisión que ya tomé. Hoy no vengo en modo entrevista, vengo en modo discurso. Agradezco el interés, pero prefiero decir lo que tengo que decir y nada más", señalaba Alessandro Lequio, manteniéndose firme en su negativa a convertir su intervención en una ristra de titulares en contestación a Sonia Moldes y desoyendo la queja de Patricia Pardo.

Cabe destacar que su intervención en el programa se ha producido poco después de que Diez Minutos publicase un comunicado urgente a través de su abogado, advirtiendo sobre las medidas legales que tomarán contra Sonia Moldes por sus declaraciones en 'De viernes'. "Cada cierto tiempo sale alguien a removerlo, y yo no quiero entrar más en ese juego", contestaba Lequio, negando las acusaciones de su expareja.