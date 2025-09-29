Alessandro Lequio advierte con emprender medidas legales tras lo emitido en 'De Viernes': "Se acabó"

Tras el duro desplante de Alessandro Lequio contra Mar Flores por lo publicado sobre su relación en las memorias de la modelo 'Mar en calma', Sonia Moldes no dudó en acudir a 'De Viernes' este fin de semana para retratar una cara "maquiavélica" del italiano. La ex del tertuliano rompió su silencio sobre sus presuntos entramados para chantajear a distintas famosas con material delicado, algo que el televisivo no ha tardado en negar a través de su equipo legal.

La ex pareja del italiano se sinceró con Beatriz Archidona y Santi Acosta sobre los distintos montajes para la prensa en los que según ella tuvo que participar durante su relación de dos años, incluyendo el famoso desnudo integral del televisivo. "Alessandro era muy irrespetuoso. Alessandro me contó su vida, sé las personas con las que ha estado, cómo, dónde y por qué", aseguró en en el espacio de Telecinco.

El abogado de Alessandro Lequio anuncia las medidas que tomarán contra Sonia Moldes y 'De viernes'

Pero el momento de mayor tensión de la noche fue cuando Sonia Moldes destapó las supuestas prácticas oscuras del ex de Mar Flores. "Yo, cuando estoy en la habitación miro al techo en la rejilla, como todo negro y pensé: 'qué cosa más extraña'. Entonces, le pregunto y le digo: 'pero ¿qué es esto?", recordó la invitada de 'De Viernes' sobre cómo descubrió que Alessandro Lequio habría tenido una cámara oculta sobre la cama para grabar sus encuentros sexuales.

"Y, entonces le entra un ataque de risa, se sienta en la cama y me dice: 'Eres la primera persona que se ha dado cuenta de esto", explicó la ex de Lequio, afirmando que incluso le invitó a ver el material que había grabado con otras mujeres, a lo que se negó. "Con ese material yo no sé qué quería hacer pero la respuesta es obvia, algo bueno con esas grabaciones no pensaba hacer, ¿chantajear? yo no lo sé", aseguró la invitada.

Ante estas graves acusaciones, Alessandro Lequio ha roto su silencio a través de la revista Diez Minutos con un comunicado urgente a través de su abogado, Tomás A Ridruejo. "Me dirijo a ustedes en nombre y representación de Don Alessandro Vittorio Eugenio Enrique Lequio di Assaba y Torlonia en relación con las manifestaciones y múltiples publicaciones sobre unos hechos falsos que atentan contra los Derechos Fundamentales del Sr. Lequio", ha comenzado expresando el letrado.

"Les informo que: Don Alessandro Lequio no ha grabado ni tiene grabaciones íntimas de famosos ni de gente conocida, no tiene vídeos comprometedores de gente conocida ni de nadie. No tiene imágenes ni grabaciones de personas influyentes poderosas. y no tenía ni tiene ninguna cámara de grabación en su dormitorio ni en ninguna otra parte de su casa", ha advertido el abogado del colaborador de Mediaset en el comunicado publicado íntegramente en el citado medio.

"Creo que he sido muy claro"

"Las manifestaciones publicadas suponen, además de un grave atentado a los Derechos Fundamentales del Sr. Lequio, la imputación de la comisión de un delito a sabiendas de la falsedad de dicha imputación. Nos reservamos todas las acciones judiciales que procedan en Derecho, tanto frente a los autores de tales afirmaciones falsas, como frente a los medios que las publiquen", ha terminado advirtiendo el letrado de Alessandro Lequio, adelantado las medidas legales que tomarán contra Sonia Moldes tras lo permitido en 'De Viernes'.

Minutos después de hacer pública esta declaración de intenciones contra las acusaciones de su expareja, el italiano ha reaparecido en el plató de 'Vamos a ver' reafirmándose en su postura ante la polémica en la que se ha visto envuelto. "Yo creo que he sido muy claro. Lo verdaderamente serio, como siempre se responde donde corresponde. Se acabó", ha sentenciado desde el programa de Patricia Pardo este lunes.