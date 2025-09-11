La guerra televisiva entre Sonsoles Ónega y Joaquín Prat con el terremoto de Mar Flores y Alessandro Lequio

Lo que se ha vivido este jueves 11 de septiembre en las tardes televisivas es sin lugar a dudas un auténtico duelo mediático. Desde esta semana, Joaquín Prat y Sonsoles Ónega, grandes amigos, han pasado a ser rivales profesionales al competir en 'El tiempo justo' e 'Y ahora Sonsoles'. Pero es que este jueves ambos han tenido a dos de los protagonistas de la semana: Mar Flores y Alessandro Lequio.

Y es que Mar Flores se ha convertido sin lugar a dudas en la mujer de la que todo el mundo está hablando por la publicación de sus memorias "Mar en calma" en la que confiesa el calvario que vivió durante años por lo que pasó en sus relaciones con Fernando Fernández Tapias, Alessandro Lequio y Cayetano Martínez de Irujo.

Por ello, tras su visita a 'El Hormiguero' y aprovechando que fue colaboradora de su programa, Sonsoles Ónega ha llevado este jueves a su plató a a Mar Flores para hablar con ella de la publicación de sus memorias y de todo lo que se está hablando sobre ella.

Mientras, que a la vez, Joaquín Prat ha contado con la participación de Alessandro Lequio. Así, el italiano que lleva toda la semana hablando en 'Vamos a ver' ha visitado también el plató de 'El tiempo justo' para hablar con Joaquín Prat a solas y de forma íntima para contar toda su verdad sobre este asunto.

De este modo, los magacines de Antena 3 y Telecinco han contado con los personajes antagonistas de una trama de hace más de 20 años pero que ahora ha vuelto a ser actualidad. Cabe recordar que mientras Mar Flores ha tratado de decir que su relación con el italiano no se simultaneó con la de Fernando Fernández Tapias, algo que el propio Lequio ha desmentido.

Las palabras de Alessandro Lequio y Mar Flores en Telecinco y Antena 3

Una vez más, Alessandro Lequio frente a Joaquín Prat ha dejado claro que lo de Mar Flores es "ficción pura y dura". "Si me permites voy a contar la historia, es sencilla. Era una mujer joven y guapa que gracias a su belleza consigue labrarse una profesión. Por esa profesión y gracias a esa profesión conoce un mundo de lujo y poder del que disfrutaba por invitación. Y entonces conoce a un hombre maduro, muy poderoso e inmensamente rico. Si se enamora o no ya no lo sé, pero empieza una relación con él y de una manera casi paralela conoce a un hombre más joven, tremendamente pasional y sin un duro, que soy yo. Del que se encapricha o enamora, no lo sé", relataba el italiano.

"No sé si se enamoró de uno de los dos. Creo que no, que se quedó pillado de los recursos del hombre poderoso y de las cualidades del hombre joven sin un duro. La cosa iba perfecta hasta que pasó algo que no esperaba. El joven sin dinero se enamoró, ya no quería compartirla y quería que se fuera solo con él. Cuando ella le dio viento, ideó un plan. El plan no cuajó, le salió el tiro por la culata y ella se quedó sin el negocio que se traía entre manos, el señor mayor. Y esta es brevemente la historia", terminaba señalando Lequio.

Por su parte, Mar Flores frente a Sonsoles Ónega dejaba claro por qué ha decidido reabrir toda esta historia ahora que Fernández Tapias ya no está y que todo estaba olvidado. "Me lo habían ofrecido antes de la pandemia pero no estaba preparada", empezaba diciendo. "Tenía la necesidad de escribir con la verdad de mi vida. Nunca con intención de levantar una guerra ni de salpicar a nadie. Voy de puntillas, la cosa es que hay personajes que conoce todo el mundo en mi vida", se defendía.

"No iba a esperar que los personajes de mi vida me mandaran flores, lo he escrito sin esperar nada de nadie ni beatificación ni nada. No estoy escuchando nada, pero que no digan que lo que yo digo no es la verdad. A las reacciones de las demás personas que salen en mi vida, a lo mejor ellos están incómodos con el papel que desarrollaron en mi vida", sentenciaba Mar Flores sobre la polémica que han generado sus palabras.