Joaquín Prat sorprende con esta declaración sobre su futuro en Telecinco: "Para lo que nos queda en el convento"

Si hay algo que ha demostrado Joaquín Prat es que no tiene ningún tipo de filtro y le importa poco soltar algún comentario indebido o que pueda generar polémica. Si hace dos días ironizaba con que el padre Apeles les iba a dar la extremaunción en 'El tiempo justo' ante los cambios que se avecinan en las tardes de Telecinco, este jueves ha soltado otro comentario del estilo.

Todo se producía en pleno sumario de los temas que se iban a abordar a lo largo de la tarde de este jueves en 'El tiempo justo'. Así, el presentador conectaba con Iván García y Carmen Borrego para hablar con la colaboradora sobre la publicación de la primera novela de su sobrina Alejandra Rubio como escritora.

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"Hoy Carmen nos va a leer algunos extractos del libro de su sobrina Alejandra Rubio. ¿Carmen has tenido ocasión de aproximarte a las primeras líneas o al contenido de esta obra literaria?", trataba de saber el presentador. "De momento no he tenido tiempo porque lo tenía encargado y vengo ahora mismo a recogerlo", respondía Carmen Borrego. "Tu hijo ayer hizo una crítica literaria interesante. ¿Te ha dicho algo?", le replicaba Joaquín Prat a su compañera.

Joaquín Prat, sin filtro, ante la continuidad de 'El Tiempo Justo' en Telecinco en pleno terremoto de cambios

Pero Carmen Borrego aseguraba que no pudo ver a su hijo y quería saber que es lo que había dicho de la obra de su prima. "No sé si me lo dijo a mí o lo dijo en antena. Que era pueril, ay no que me lo dijo solo a mí, se me ha escapado", soltaba Joaquín Prat.

"Pues si te lo dijo solo a ti...", le espetaba Carmen Borrego a modo de crítica. "Se me ha escapado, esta cabeza mía...", incidía Prat. "¿Se te ha escapado o has decidido arriesgarte?", le replicaba Borrego. "Sí, exacto, no lo sé ya para lo que nos queda en el convento...", terminaba soltando Joaquín Prat en un claro recado por su miedo a una posible cancelación de 'El tiempo justo'.

En este sentido, hay que recordar que Telecinco prepara una revolución en su parrilla de tarde de cara al verano a partir de la segunda quincena de junio con el estreno de 'Amor o lo que surja', un nuevo dating show diario con Carlos Lozano antes de 'El tiempo justo', que verá reducido su duración y eliminará la sección de corazón para que después esta sea abordada en 'De lunes a viernes', la versión diaria de 'De Viernes' con Santi Acosta y Beatriz Archidona, que tomará el relevo de 'El diario de Jorge' en verano.

De este modo, el programa de Jorge Javier Vázquez desaparecerá a mediados de junio aunque la intención de Mediaset es que el talk show regrese a su programación en septiembre. Mientras que el futuro de 'El tiempo justo' es más incierto y de hecho el propio Joaquín Prat se tomará un parón por su baja por paternidad y las vacaciones estivales aunque desde Mediaset se cuenta con él.