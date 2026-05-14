Las cámaras de 'El Tiempo Justo' cazan a Carmen Borrego afirmando sentir "vergüenza" con el libro de Alejandra Rubio

Después de que este miércoles José María Almoguera acudiera como reportero de 'El tiempo justo' a la presentación de 'Si decido arriesgarme', el libro de su prima Alejandra Rubio, un día después ha sido Carmen Borrego la que se ha enfrentado a la lectura en directo de algunos fragmentos de la novela.

Así, 'El tiempo justo' ha leído algunos extractos de este libro que supone el debut como escritora de la hija de Terelu Campos. Un libro que según ha declarado la propia Alejandra está basada en algunas experiencias y de hecho uno de sus protagonistas es un exconvicto tatuado como es el caso de su pareja, Carlo Costanzia.

'Si decido arriesgarme' es una novela juvenil romántica y erótica. De hecho, tal y como se ha podido comprobar en el programa de Joaquín Prat hay momentos muy subidos de tono y muy explícitos en lo sexual provocando que más de uno en el plató se ruborizara. Y aunque Carmen Borrego trataba de quitarle hierro al asunto, las cámaras del programa captaban su incomodidad ante algunos de los extractos que estaba escuchando.

Así, mientras 'El tiempo justo' recogía por boca de uno de los redactores algunos fragmentos en los que se escuchaba decir "le levanto el vestido, le aparto las bragas con los dedos y siento la humedad en ellos" o "ahora el que se pasa la lengua por los labios soy yo. Acto seguido acerco mi boca a su sexo sintiendo como ella me posa las manos temblorosas sobre el pelo".

Todo mientras una cámara mostraba la reacción de Carmen Borrego poniendo caras de incomodidad y expresando algunas frases que al no tener el micrófono abierto no se entendían del todo. No obstante, si que se entiende que en un momento dado reconocía que "a mí esto me da vergüenza".

A la vuelta, Carmen Borrego era clara. "Yo creo que si tu esto no lo vives tampoco lo puedes contar", aseveraba. "Yo no voy a hablar de lo que hago o no hago pero me parece que es algo absolutamente normal y escandalizarnos ahora de apartar las bragas con los dedos me parece que estamos muy antiguos", soltaba la colaboradora al ver la reacción de algunos compañeros.

"Ayer ella decía que le daba mucho pudor que sus padres, especialmente su padre, leyeran esto, pero claro respondiendo en un contexto de qué parte del libro es tuya, si esta parte es suya también...", comentaba Jorge Borrajo. "Bueno ella ha dicho desde el primer momento que esto es una novela y que no tiene nada que ver con su vida pero si de vivencias que ha tenido", trataba de contextualizar Borrego.

"Pero lo que está escribiendo es algo que es del placer y que está en la vida de todo el mundo", se sumaba a decir Irene Rosales. "Evidentemente", apostillaba la tía de Alejandra Rubio zanjando cualquier tipo de polémica en torno al libro de su sobrina.