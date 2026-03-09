Carmen Borrego descuadra con su giro de tuerca al sentenciar lo que cree de Paola Olmedo en 'Supervivientes'

No llevan ni una semana de convivencia, y los concursantes de 'Supervivientes 2026' ya están dando mucho que hablar. Sobre estos primeros días han debatido los colaboradores de 'Supervivientes 2026: Conexión Honduras', entre los que se encuentra Carmen Borrego, exsuegra de Paola Olmedo.

Pese a que la aventura acaba de comenzar, los colaboradores se han animado a compartir sus pronósticos sobre quién podría proclamarse ganador o ganadora, o quien les gustaría que lo hiciera. De entre todas las opiniones, la que más ha sorprendido ha sido la de Carmen Borrego. Y es que la hermana de Terelu Campos ha escogido a Paola Olmedo.

La relación entre suegra y nuera nunca ha sido especialmente buena, por eso ha llamado mucho la atención la defensa de que la tertuliana ha hecho sobre la madre de su nieto. "Aunque sorprende voy a decir: Paola, ganadora", ha dejado claro la hija de María Teresa Campos. Como era de esperar, sus palabras han causado estupefacción en el plató. "¿Así sin empezar? Chaquetera", le ha espetado Aurah Ruiz.

La defensa de Carmen Borrego a Paola Olmedo que deja en shock a Sandra Barneda

Acto seguido, Carmen Borrego ha querido explicar el motivo de su posicionamiento: "Me parece que el salto estuvo muy bien, que la prueba la hizo muy bien y mientras que no pase nada… A lo mejor dentro de tres días digo: Paola a la calle".

Al igual que el resto de colaboradores, Sandra Barneda ha mostrado su sorpresa por las palabras de Carmen, por eso, no ha dudado en preguntarle: "¿Tanto como ganador con todos los que hay? ¿De verdad? Que Carmen Borrego diga que apuesta por ella, ¿qué ha ocurrido?". A lo que la madre de José María Almoguera ha respondido: "Ella va a trabajar y a ganar un dinero con el que sus hijos, entre los que está mi nieto, estarán mejor. ¿Por qué no voy a apostar por esto?".

Tras escuchar esta aclaración de su compañera de cadena, la presentadora ha hecho una reflexión: "Apuesta por la familia". El resto de tertulianos, así como el público, han aplaudido este posicionamiento de la colaboradora, de dejar a un lado las rencillas del pasado y centrarse en el concurso de Paola. "¡Qué bonito, Carmen!", le ha dicho Marta Peñate.