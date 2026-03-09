Marisa Jara lanza esta airada queja a la organización de 'Supervivientes 2026' ante lo que le preguntó Sandra Barneda

Este domingo 8 de marzo, Telecinco ha emitido la primera entrega de 'Supervivientes 2026: Conexión Honduras', presentado por Sandra Barneda. Durante la gala se ha conectado con la isla, donde se ha celebrado el primer 'Consejo de los Dioses' de la edición, que ha acabado con Marisa Jara explotando contra el programa.

Y es que el objetivo del 'Consejo de los Dioses' es que lo concursantes abordaran todo lo que había pasado durante los primeros días de convivencia, así como los enfrentamientos que han surgido entre ellos, como el que protagonizó Marisa Jara con Maica Benedicto y Claudia Chacón. Revivir este conflicto a la modelo no le ha sentado nada bien, motivo por el cual se mostró muy enfadada.

Marisa Jara junto a Maica y Claudia en 'Supervivientes 2026'

Todo empezó cuando Marisa se hizo una herida en el dedo mientras cortaba un coco. Y Maica pedía a sus compañeros que desinfectasen bien el cuchillo: "¿Sólo le habéis echado agua? También jabón que tiene sangre". Esto no sentó nada bien la concursante, quien le espetó: "No tengo nada, en cosas peores habrás metido tú la mano". La tensión entre ellas fue en aumento. Una discusión a la que no tardó en unirse Claudia.

Y es que en un momento del enfrentamiento, Maica le dijo a su compañera: "Si fuera de cuchicheo le hubiese dicho a Claudia que la nominaste y no a Soto". Estas palabras provocaban el enfado de la exconcursante de 'La isla de las tentaciones', que desconocía esta nominación de Marisa Jara: "Te pregunté si me habías nominado y me dijiste que no, me lo tenías que haber dicho a la cara". Esto daba pie a un intercambio de reproches entre la dos: "A partir de ahora te voy a nominar todos los días", le soltaba la modelo.

Marisa Jara explota con 'Supervivientes 2026': "No entiendo esto"

Marisa Jara y Sandra Barneda en 'Supervivientes 2026'.

Tras escuchar las imágenes de lo sucedido, las participantes daban su opinión al respecto. Claudia reconoció que le daba igual que Marisa le hubiese nominado, lo que no le gustó es que le mintiese a la cara: "Me sentó mal que le diga a Maica que va por detrás y que luego yo me enterara que ella había ido por detrás, además del show que se montó. A mí me da igual que me nominara, porque todos nominamos un poco a ciegas porque aún no nos conocíamos".

Al ver la cara de mosqueo de la modelo, Sandra Barneda le preguntó qué le sucedía, y era entonces cuando ella explotó. "No entiendo esto, ¿qué quieres que te diga? Ahora darle con el palito ahí… ya está explicado, nos enfadamos, nos reconciliamos y ya está", dejaba claro Marisa Jara, visiblemente enfadada.

"A mí me gustaría que me explicaras qué te ocurre, qué te está pasando. ¿Por qué estás enfadada?", insistió la presentadora. A lo que ella contestó: "Pues que cuando hay un conflicto no me gusta meterme en bucle con el conflicto, y más cuando ya se ha solucionado todo, ya hemos hablado, hemos convivido, y encima es que nos caemos bien".

Marisa Jara explicó que sí que "hubo un conflicto porque yo no conocía nada sobre el toc de higiene (de Maica). Luego respecto a Claudia no estoy acostumbrada a los realities, es mi primera vez y cuando Claudia me preguntó a quién había nominado, me quedé en shock, no sabía qué decirle. Mi respuesta fue decirle que había nominado a otro por no hacerle a ella daño, no hay más. Ya está solucionado". Tras esto, Sandra Barneda le recordó que "todos los domingos vamos a tener este 'Consejo de los Dioses' no para darle vueltas sino para solucionar más allá".