¿Quién es Marisa Jara ('Supervivientes 2026'), modelo y actriz con una complicada vida tras su enfermedad?

Marisa Jara (46 años) es modelo y actriz y, ahora, concursante oficial de 'Supervivientes 2026'. Alcanzó la fama de forma meteórica, viajó por medio mundo y protagonizó decenas de portadas en las revistas del corazón, principalmente en los 90.

Empezó a trabajar sobre las pasarelas siendo una adolescente y desfiló en algunas de las más prestigiosas del mundo, lo que la obligó a vivir durante temporadas en Estados Unidos o Japón. En televisión, la pudimos ver en un episodio de la mítica serie 'Médico de familia'.

Además de ser una de las modelos internacionales más exitosas de los años 90, creó conciencia sobre el positivismo corporal de las mujeres. Ella misma ha confesado haber sufrido un trastorno alimenticio durante años, por tal motivo en el año 2017 publicó el libro 'Una talla o la vida', en el que relataba su desgarradora experiencia con los desórdenes alimenticios.

La vida de Marisa Jara dio un giro inesperado que la llevó a apartarse de los focos para superar sus problemas de salud. Superó dos tumores, uno de estómago que le diagnosticaron en el 2018, y uno de ovarios a finales de 2022. Ahora, recuperada, regresa a las pantallas más fuerte que nunca. Participar en 'Supervivientes 2026' supondrá cumplir un sueño para ella.

En cuanto a su vida personal, la concursante mantuvo una relación de tres años con el cantante Manu Tenorio. Al finalizar, en el año 2006, inició una relación con el bailarín Joaquín Cortés. Durante el tiempo que estuvieron juntos, la pareja fue protagonista de numerosas portadas y eventos internacionales en ciudades como Londres o Cannes.

Para la modelo lo más duro de viajar a Honduras será dejar en España a su hijo Tomás, que en abril cumplirá cuatro años y tendrá que pasar ese día lejos de su mamá. Otro punto débil es tirarse del helicóptero. Respecto a los puntos fuertes, es una persona constante, fuerte y con afán de aprendizaje.