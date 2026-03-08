¿Quién es Claudia Chacón ('Supervivientes 2026'), enemiga íntima de uno de los concursantes de la edición?

La incorporación de Claudia Chacón, expareja de Gilbert y una de las participantes más polémicas de 'La Isla de las Tentaciones 9', promete ser toda una bomba de relojería para 'Supervivientes 2026'. Ante la intensidad que demostró en su paso por República Dominicana, no hay dudas de que vamos a asistir a otro gran y explosivo fichaje.

Es de Mallorca, tiene 25 años y es un personaje por descubrir. "Estoy nerviosa, voy a darlo todo y a comerme 'Supervivientes'. Estoy dispuesta a todo", dijo en su presentación. "Muchos me conoceréis porque tengo un carácter un poco peculiar y porque la he liado", declaró en alusión a su agitado paso por el reality de parejas de Telecinco, donde no pasó para nada desapercibida.

Conocimos a Claudia Chacón a finales del pasado año 2025 cuando formó parte de la última edición de 'La isla de las tentaciones'. Llegó a la paradisíaca isla de la mano de Gilbert, su pareja en ese momento, pero pronto la tentación hizo de las suyas y Claudia se dejó llevar con Gerard Arias, su tentador favorito. De modo que rompieron la relación.

Fuera del reality, la relación entre Claudia y Gerard no cuajó, tal y como confesaron en 'La isla de las tentaciones: cuatro meses después'. Actualmente, Claudia se encuentra lidiando con el hecho de que su exnovio Gilbert y su excompañera en la villa, Helena, hayan iniciado un romance.

Ahora, en 'Supervivientes 2026', quiere enseñar una parte de ella que no ha mostrado hasta el momento y hacer ver que es una auténtica guerrera: "He superado muchos retos en mi vida fuera de cámaras, pero ahora me enfrento al mayor desafío. Y es que tengo mucho miedo porque el hambre, las pruebas y, sobre todo, la convivencia, sabiendo como soy, van a ser muy complicadas. Pero, si algo he aprendido, es que Claudia, si intentan romperla, se levanta más fuerte", asevera.

El caso es que Claudia Chacón cuenta con un obstáculo adicional a la hora de enfrentar esta aventura. Y es que en los Cayos Cochinos se reencontrará y convivirá con Gerard Arias, su tentador, con el que, como apuntábamos, las cosas no acabaron nada bien. De hecho, en la actualidad, son enemigos íntimos.

De cara a este colosal reto, como puntos fuertes dice que se le da genial sacar de quicio para debilitar mentalmente a sus adversarios y así ganar pruebas cuando los demás se vuelvan locos. Asegura que no se rinde ante nada, que es muy competitiva, que todo lo va a intentar y que jamás le verán decir que 'no'. Eso sí, Gerard será su gran punto débil; lo quiere lejos pero, antes de "ahogarlo", esperará a que pesque por ella porque esa faena no la domina.