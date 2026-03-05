¿Quién es Paola Olmedo, concursante de 'Supervivientes 2026' que causó un terremoto en el clan Campos?

Paola Olmedo, que integra el casting de concursantes oficiales de 'Supervivientes 2026', tiene 38 años de edad y es esteticista. Saltó a la primera línea del corazón por ser pareja de José María Almoguera, hijo de Carmen Borrego.

Después de un año de relación decidieron casarse y poco después tuvieron un hijo en común. Sin embargo, el matrimonio no tardó en truncarse, acaparando la atención del papel couché en los últimos años por su conflictiva separación con el nieto de María Teresa Campos.

Paola Olmedo es empresaria en el mundo de la belleza y, tras la corta participación de Carmen Borrego en 2024 y el breve paso de Terelu Campos por la isla en 2025, la 'cuota Campos' seguirá presente en el reality aventurero de su mano.

Con 'Supervivientes 2026', Paola se embarcará en su primera aventura televisiva y, con su llegada a Honduras, espera dejar atrás todas las críticas y las desavenencias con la familia Campos para demostrar quién es realmente. Recordemos que fue pillada rajando contra Terelu y Carmen Borrego lo más grande, lo cual generó un terremoto dentro del clan.

"Voy a superarme y a darlo todo hasta el final. Estoy deseando de que empiece esta aventura", afirmó en su vídeo de confirmación. Además, dejaba toda una declaración de intenciones a sus rivales: "Aviso de que soy muy fuerte y no me rindo tan fácilmente".

A la hora de encarar esta intensa y épica aventura, los puntos fuertes de Paola Olmedo son que es independiente, cabezota, que persigue sus objetivos hasta el final y que es capaz de dormir en cualquier parte sin problemas. En cambio, sus fobias harán terrorífica su participación en 'Supervivientes 2026': tiene pavor al agua, a lanzarse del helicóptero y... no sabe nadar.