Le paran los pies a Rocío Flores por el golpe bajo que le suelta a Carmen Borrego en 'De Viernes'

Como cada viernes, 'De Viernes' analizó esta semana todo lo que aconteció en la última gala de 'GH DÚO' con su equipo de colaboradores habituales junto a Carmen Borrego, Sonia Madoc, María Jesús Ruiz y Rocío Flores. Y precisamente esta última volvió a protagonizar un momento tenso con lo que trató de hacer con su compañera Carmen.

Todo se producía al recordar lo que pasó en la gala con Mónica Hoyos y como Carmen Borrego revelaba que el público que había la insultó. "El público la insultó y ella decidió marcharse. Cuando yo digo que estaban echando al público encima es que cuando son la inmensa mayoría familiares de uno se dedican a abuchear a la gente", explicaba Carmen Borrego.

Entonces Rocío Flores no dudaba en calentar el ambiente instando a su compañera a que contara lo que había dicho fuera de cámaras. "¿Por qué no dices delante de la cámara lo que dices por lo bajito?", comentaba la hija de Antonio David Flores y Rocío Carrasco. "No te voy a contestar", le repetía varias veces la hermana de Terelu Campos.

"Ten el valor y dilo. No quedes tan bien delante de la cámara y di lo que dices por lo bajini", le encaraba Rocío Flores tratando de echarla a los leones. "Diré lo que me de la gana", le replicaba Borrego. "Pues dilo tú Rocío", le animaba por su parte José Antonio León.

"Ha dicho que los familiares de Noemí venían todos y que le hicieron así porque eran gitanos", soltaba Rocío Flores haciendo el gesto de cortar el cuello. Un comentario que provocaba un auténtico revuelo en plató. "De verdad que eres, eres....", decía Carmen Borrego mordiéndose la lengua para no liarla más. "Ni de verdad ni de mentira. Y te digo prefiero tener a toda la familia de Noemí ahí todos gitanos, que me siento muy orgullosa de que mi familia sean gitanos", le contestaba Rocío.

Tras ello, Carmen Borrego no dudaba en frenarle en seco. "A mí no me eches a la gente encima porque yo no tengo nada en contra de nadie, así que no me eches a nadie encima", le pedía. "Pues cuida tus palabras", le advertía Rocío. "Lo que digo es que los familiares, no he dicho quienes eran, yo estaba ahí sentada y me estaban haciendo así. Yo no veo normal ni he visto jamás al público de un plató ir en contra de un compañero. Lo que digo es que los familiares a veces se pasan por defender a uno", añadía Borrego.

Y finalmente, José Antonio León revelaba que algo de razón tenía Carmen Borrego porque "anoche la seguridad tuvo que echar a dos del plató". "Pero que tiene que ver que sean familiares de Noemí y gitanos", insistía Rocío Flores echando más leña al fuego. "No tiene nada que ver. Silencio todos, silencio", terminaba cortando Santi Acosta al ver los derroteros del debate.