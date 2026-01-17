Rocío Flores cruza los límites en 'De Viernes' con lo que llega a decir de Rocío Carrasco y lo visto en su docuserie

'¡De viernes!' contó este 16 de enero con la presencia de Rocío Flores. Tras la entrevista grabada a Santi Acosta que se emitió hace siete días, esta semana la joven se enfrentó a las preguntas de los colaboradores del programa, entre los que se encontraba la gran amiga de su madre, Terelu Campos.

La hija de Rocío Carrasco y Antonio David Flores se ha sincerado sobre cómo vivió la emisión de la docuserie de su madre, que supuso el despido fulminante de su padre de la televisión. "Me parece tan grave todo lo que se ha hecho que ni me siento preparada, ni me veo capaz… ni soy capaz de verbalizar a día de hoy lo que ha pasado con este documental", ha explicado.

En el documental que llevaba por título 'Rocío, contar la verdad para seguir que viva', se sacó a la luz el motivo por el cual Rocío Flores deja de vivir con su madre. Según se contó entonces, la joven propinó una paliza a su progenitora en la cocina de su casa, que tuvo como resultado una condena a la por entonces menor de edad. Una revelación de secretos por la que la productora y la cadena han sido condenadas.

La exconcursante de 'Supervivientes 2020' ha hablado largo y tendido sobre Rocío Carrasco en '¡De viernes!': "Es una persona que está mal de todo, no la veo bien. No creo que sea una persona que esté bien. No sé si es feliz, no la reconozco". Más dura se ha mostrado con el marido de su madre, Fidel Albiac, del que ha dicho: "Le sobramos hace muchísimos años. Le sobramos nosotros y cualquier persona que haya tenido que ver con ella".

También recordó Rocío Flores cómo fue el reencuentro con su madre en los juzgados durante el juicio a la productora de su docuserie: "Coincidí en el ascensor con Adrián (Madrid) y Óscar (Cornejo), y cuando se abrió la puerta estaba ella. Les saludó a ellos, y se fueron todos en comuna a un rincón, que eran bastantes. Y yo estaba en la otra esquina con mi abogado". Allí sintió una indiferencia por parte de su progenitora que, según reconoce, le "dolió en el alma": "Yo era un flan y veía enfrente de mí, una situación de colegueo entre ellos, que me quedé completamente desconcertada".

Aunque lo más duro de las declaraciones de Rocío Flores fue cuando cuestiona el intento de suicidio de su madre, que tuvo lugar a raíz de la participación de Antonio David Flores en 'GH Dúo', donde su hija acudió como defensora de su padre. Según contó Rocío Carrasco en su documental, el ver a su hija defendiendo en televisión a la persona que tanto daño le había hecho, le impulsó a tomar una sobredosis de pastillas.

Tras este hecho, la joven visitó a su padre en la casa y le dijo una demoledora frase: "Todo lo de fuera está mejor de lo que lo dejaste". Algunos interpretaron estas palabras como una referencia a su madre, ya que, según esta, "ella lo sabía" (su intento de suicidio). Algo que la influencer niega categóricamente: "Me parece una vergüenza que ella piense eso". Y aclara: "Lo que quiero decir con esa frase es que estuviera bien porque el miedo principal que él tenía era cómo iba a estar yo en el plató".

"Cuando pasa este intento yo no sé absolutamente nada. Cuando mi padre sale de la casa se hace una reunión con sus abogados en el hotel en el que a mí no me dejan estar. Yo me entré una vez que mi padre sale de esa reunión", asegura Rocío Flores. Tras lo cual, José Antonio León le hizo una pregunta bastante desafortunada: "¿Tu crees que ella utiliza este momento para nuevamente hacer daño a tu padre?".

La invitada, sin pelos en la lengua, deja claro que no se cree el intento de suicidio de su madre. "Lo que creo es el dato objetivo de que ese intento autolítico es la prueba que ella utiliza para intentar reabrir el caso y el juez se lo tira para atrás. No es cuestión de lo que yo crea es que es un dato objetivo", sentenció la hija de Rocío Carrasco.