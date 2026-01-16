'De Viernes' anuncia a las dos invitadas de hoy en Telecinco con un cambio en el horario de emisión

Después de saltar al prime time del martes con un especial sobre el caso de Julio Iglesias y de liderar dicha noche con un buen 13,4%, 'De Viernes' volverá a hablar de las denuncias de agresión sexual al cantante por parte de dos ex trabajadoras.

Cabe decir que 'De Viernes' estrenará nuevo horario pues adelantará su inicio a partir de las 21:45 horas para seguir así el horario del resto de prime time de la cadena antes de la llegada de 'First Dates' al access prime time de la cadena principal de Mediaset de lunes a miércoles.

Así, 'De Viernes' contará este viernes 16 de enero con Vaitiare Bandera, modelo y actriz francopolinesia que saltó a la fama a raíz de su relación de ocho años con el cantante después de que el pasado martes conectaran con ella y no quisiera contestar a las preguntas de los colaboradores sobre el libro que escribió en el que denunciaba lo que Julio Iglesias le había obligado a hacer en sus relaciones sexuales.

Vaitiare, que reconoce estar en shock con todo lo que se está publicando sobre el que fue su ex pareja, también valorará las revelaciones de la investigación publicada en los últimos días.

Otra entrevista a Rocío Flores y debate sobre 'GH DÚO', entre los contenidos de 'De Viernes'

Después del scoop de la semana pasada, Rocío Flores volverá al plató de 'De Viernes' para responder a todas y cada una de las preguntas que le plantearán el equipo habitual de colaboradores, sobre todo lo que hasta ahora "no se ha sentido preparada para contar".

La hija de Rocío Carrasco hablará de los años en los que convivió con ella y revelará lo que más daño le ha hecho de todo lo que esta dijo en 'Rocío, contar la verdad para seguir viva' y por qué acabó llorando tras su último encuentro en un juicio.

¿Qué ocurrió en el juzgado? ¿Cómo se sintió cuando supo que su madre intentó quitarse la vida? Rocío Flores se sienta en plató para contar toda su verdad.



🪩 #DeViernes

📺 Este viernes a las 21:45 en @telecincoes con @barchidona y Santi Acosta. pic.twitter.com/tICdBAOrzx — De Viernes (@deviernestv) January 15, 2026

Por último, el programa abordará la última hora de ‘GH DÚO’ con imágenes inéditas de la convivencia, que serán analizadas por los colaboradores en plató. ¿Le está pareciendo bien a Terelu Campos el concurso que está haciendo su hermana Carmen?