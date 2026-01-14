Cara y cruz en audiencias en Telecinco: El especial 'De Viernes' triunfa y 'Allá tú' alarma al caer a 4ª opción por detrás de La Sexta

Telecinco acertó de pleno este martes al modificar su programación nocturna ante las acusaciones de agresión sexual contra Julio Iglesias que están dando la vuelta al mundo. La cadena programó un especial de 'De Viernes' con Santi Acosta y Beatriz Archidona para abordar la última hora de la investigación y entrevistar a personas clave de su pasado y de su círculo más cercano, como Ana Obregón, que generó mucha polémica durante su desafortunada intervención.

El resultado, un 13,4% de cuota de pantalla y cerca de 800 mil telespectadores de media. Bajo dato en miles al emitirse mayoritariamente en late night, pues arrancó casi a las 23:30 horas, pero destacada cifra en índice de share. De hecho, fue la única oferta de la noche que superó el doble dígito. 'De Viernes: Especial Julio Iglesias' lideró holgadamente frente a 'Renacer' en Antena 3 (9,4%) y la penúltima entrega de 'Late Xou' con Marc Giró (9,5%).

El especial #DeViernes en la noche de @telecincoes LÍDER claro de su franja con un 13.4% de cuota, 761.000 y 2.786.000 espectadores únicos



🔵 Aporta el 15.2% de la audiencia de #T5



🔵 Líder en todos los targets excepto entre los mayores de 64 años#QueVivaLaTele #Audiencias pic.twitter.com/5jvlBZPIGl — Dos30' (@Dos30TV) January 14, 2026

Antes, el segundo capítulo sobre los reencuentros de 'La Isla de las Tentaciones 9', que albergó el cara a cara cuatro meses después de Enrique y Andrea y Claudia y Gilbert, promedió un notable 12,1% de cuota y más de 1,5 millones de seguidores; lo que también ayudó a impulsar a 'De Viernes' más allá del evidente interés que suscitaba el asunto a tratar. Por su parte, 'El Hormiguero' obtuvo un 13,1% y 'La Revuelta' un 11,4%.

Así, la noche fue la cara de la moneda para Telecinco. La cruz, la tarde y, especialmente, la recta final de la misma con el segundo programa de la nueva etapa de 'Allá tú'. El concurso, ahora presentado por Juanra Bonet, empeoró el registro del estreno (7,5%) y descendió a un muy preocupante 6,9%, lo que se tradujo en poco más de 700 mil espectadores. Se colocó casi dos puntos por debajo de la media diaria del canal (9,5%) y fue cuarta opción del público tras 'Pasapalabra' (19,5%), 'Aquí la tierra' (12,4%) y 'La Sexta Noticias 20 horas' (7,7%).

La 2ª entrega de #AlláTú en su vuelta a @telecincoes se queda con el 6.9%, 713.0000 y 1.683.000 espectadores únicos



📦 42.4% de fidelidad



📦 8.3% en el TC#QueVivaLaTele #Audiencias pic.twitter.com/GmTGL1J1ro — Dos30' (@Dos30TV) January 14, 2026

Aún es muy pronto para sacar conclusiones, pero lo cierto es que si el dato del primer día fue desalentador, llegándose a quedar por detrás del debut de 'Agárrate al sillón' (8,1%) y de su media en los seis meses en antena (7,8%), ese 6,9% cosechado este martes lo es mucho más y obliga a Mediaset a ponerse en máxima alerta. Permaneceremos atentos a su evolución.