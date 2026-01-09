'De Viernes' plantea un contraataque a Rocío Carrasco y sirve altavoz a Rocío Flores, condenada por maltrato

'De Viernes' anuncia una entrevista documental de Rocío Flores, realizada por el periodista y presentador Santi Acosta, en la que, por primera vez, se plantea un contraataque y/o contrarréplica a la docuserie que protagonizó su madre, Rocío Carrasco, en el año 2021 con el sello de la repudiada productora de 'Sálvame'. Docuserie que, por cierto, Mediaset eliminó de la plataforma Infinity hace semanas.

Hay que decir que la hija de Antonio David Flores suma ya varios 'De Viernes' en esta temporada (concretamente tres); parece que le ha cogido el gusto a esos focos de los que tanto renegaba en el pasado. Pero lo cierto es que, en esta ocasión, sí que romperá una línea roja que se había autoimpuesto hasta el momento.

Por eso, a través de la alfombra que le tiende el formato producido por Mandarina una noche más, Rocío Flores hablará, supuestamente sin cortapisas, sobre lo que implicó para ella 'Rocío, contar la verdad para seguir viva'; documental en el que, entre otras muchas cosas, Carrasco narró y acreditó determinados comportamientos durante tres años y, en particular, el episodio en el que la joven le agredió físicamente.

Unos hechos por los que el Juzgado de Menores N.º 4 de Madrid condenó a Rocío Flores en el año 2013 por varios delitos: "maltrato habitual, amenazas e injurias". "Declaro a la menor Rocío Flores Carrasco autora responsable de un delito de maltrato habitual, de un delito de maltrato, de una falta continuada de amenazas y de una falta continuada de injurias". Es un extracto exacto del fallo judicial que publicó en su día el portal Vanitatis.

En otras palabras, 'De Viernes' dará voz a una condenada, que acepta hablar ahora después de que la justicia le haya dado la razón en su demanda contra los creadores del documental, Óscar Cornejo y Adrián Madrid, condenados a dos años de prisión, dos años de inhabilitación profesional y 200 mil euros de multa por revelación de secretos al mostrar datos en esa docuserie que, según la Audiencia Provincial de Madrid, vulneran gravemente su intimidad.

Eso sí, no estamos ante una sentencia firme y, por supuesto, ha sido recurrida. Sin embargo, esa primera victoria en los tribunales ha sido suficiente para que Rocío decida sentarse y sentirse "preparada" para darle al pico y para que Mediaset dé luz verde a su testimonio -que se prevé controvertido- por medio de un scoop en el que relatará "el infierno vivido durante estos últimos años, en los que ha visto su vida expuesta y en los que ha recibido duras críticas mientras se mantenía en silencio".

"El otro lado de la historia", se indica en la promo oficial que ha lanzado Telecinco para promocionar esta entrevista. Un claim incendiario que ha despertado una auténtica avalancha de críticas, pues, respecto a ese capítulo, la historia solo es una y está sentenciada con esa condena a Rocío Flores por maltrato continuado referida anteriormente. Así, son muchas las voces que señalan una "revictimización" y una "violencia mediática" con lo que va a suceder en 'De Viernes'.

💥Rocío Flores rompe su silencio en ¡De Viernes!. El otro lado de la historia. Mañana a las 22:00h en @telecincoes pic.twitter.com/vdvvA20WLb — Mediaset España (@mediasetcom) January 8, 2026

Mediaset avanza que la entrevista de Santi Acosta a Rocío Flores, de varias horas de duración, alberga su reacción a la decisión judicial que le da la razón, el relato del dolor y el sufrimiento vivido durante años y las consecuencias psicológicas que ha acarreado la docuserie o el encuentro el pasado verano con su madre durante el juicio contra los productores. "¿Qué pasó realmente? ¿Intercambiaron algunas palabras? ¿Por qué Rocío Carrasco aceptó testificar contra su hija?", se preguntan.