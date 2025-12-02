Mediaset elimina la docuserie de Rocío Carrasco en plena condena a sus productores y recula después

'Rocío, contar la verdad para seguir viva', el documental de Rocío Carrasco que se convirtió en el programa más visto del 2021 (23,1% de share y 2,7 millones de espectadores de media), ha desaparecido temporalmente de la plataforma Mediaset Infinity. El grupo ha retirado este producto, de los creadores de 'Sálvame' (Óscar Cornejo y Adrián Madrid), para reponerlo horas más tarde. Casualidad o no, tras la publicación de El Televisero en la que se informaba de esa eliminación.

Ese desconcertante movimiento se ha producido después de la sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid que condena a Cornejo y Madrid, productores ahora en TVE con 'Directo al grano' y la coproducción 'Malas Lenguas', a dos años de prisión, dos años de inhabilitación profesional y 200 mil euros de multa por revelación de secretos de Rocío Flores en la citada docuserie; en la que se aportaron datos de cuando ésta era menor de edad "sin su consentimiento".

Además, el grupo Mediaset también ha sido condenado como responsable subsidiario debido a la transmisión de ese contenido. De modo que tendría que responder a esa indemnización si los responsables principales no pudieran dar cuenta. Es por ello por lo que podría haberse pensado en eliminar 'Rocío, contar la verdad para seguir viva'; espacio compuesto por 11 capítulos documentales y dos entrevistas en plató de la protagonista frente a Jorge Javier Vázquez y Carlota Corredera. Algo ante lo que, finalmente, se ha reculado.

Lo cierto es que de forma temporal (unas horas) no ha aparecido ni en la categoría de programas ni en la sección específica de documentales de Mediaset Infinity. Tampoco figuraba la segunda parte, titulada 'En el nombre de Rocío', en la que se abordó fundamentalmente la ruptura del clan Mohedano y el origen de su mala relación con el círculo más cercano de su familia y, en particular, con Ortega Cano. Ahora, vuelve a estar a disposición de los usuarios también después de esa rectificación.

@mediasetcom retira el Documental de Rocío contar la verdad para seguir viva y En el Nombre de Rocío de Su plataforma 👏👏👏 https://t.co/DSbHmFuZwF pic.twitter.com/giOhGI4CGP — Solecm13 (@Solecm13) December 1, 2025

Así, tras hacer borrón, la compañía audiovisual italiana reincorpora de nuevo a su plataforma todo lo que representa a Rocío Carrasco y su testimonio de presunta violencia machista que tanto conmocionó al país y que adquirió una dimensión social y política imprevista. Mediaset también mantiene el especial 'Ahora, Olga' en el que Olga Moreno respondía y desacreditaba a la hija de Rocío Jurado, sacando la cara por un Antonio David Flores con el que acabó como todos ya sabemos.

A esta más que llamativa maniobra de retirar la docuserie para luego volver sobre sus pasos se suma el hecho -igualmente sorprendente- de que Telecinco incluyera en sus informativos la condena a Óscar Cornejo y Adrián Madrid. El pasado viernes, apenas 24 horas después de publicarse la resolución judicial (no firme), en todas las ediciones (matinal, mediodía y noche) se informó de una sentencia que ambos productores van a recurrir como así aseguraron a través de un comunicado.

Chocaba así que Telecinco se hiciera eco de una condena relacionada con un programa propio. Más aún a través de sus informativos. Y es que ese delito de revelación de secretos se vehiculó en la cadena de Fuencarral y, para más inri, en horario de máxima audiencia. De hecho, el grupo, como hemos indicado anteriormente, también ha sido condenado como responsable subsidiario.

Además, también descolocó porque Cornejo, Madrid y todo lo que representa a su factoría audiovisual (ahora La Osa Producciones) estaba y está completamente fuera de la órbita de la actual Mediaset. Y, ante ello, la pregunta era obligada: ¿era por tratarse de algo negativo por lo que se daba el paso de levantar ese 'veto' o simplemente asistíamos a un criterio puramente periodístico o a una obligación judicial?

