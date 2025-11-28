Telecinco incluye en sus informativos la condena a Óscar Cornejo y Adrián Madrid, productores de 'Sálvame' y ahora en TVE

La condena de la Audiencia Provincial a los productores de 'Sálvame', Óscar Cornejo y Adrián Madrid, por revelación de secretos de Rocío Flores en la docuserie de Rocío Carrasco que Telecinco emitió en 2021, ha llegado hasta 'Informativos Telecinco'.

Curiosamente, Mediaset ha decidido que esta información había que incluirla en su noticiario. Y así ha sido, de momento, en la edición matinal conducida por Arancha Morales. La presentadora ha introducido la pieza en la que se repasaban pormenorizadamente los datos principales de la sentencia.

Los creadores de 'Sálvame' han sido condenados a dos años de cárcel, a dos años de inhabilitación profesional y a una multa de 200.000 euros en concepto de indemnización a Rocío Flores como "autores criminalmente responsables" de ese delito de revelación de secretos en la serie documental 'Rocío, contar la verdad para seguir viva'; por aportarse datos de un suceso acaecido cuando ella era menor de edad "sin su consentimiento ni autorización".

Así ha sido el momento en el que 'Informativos Telecinco' ha dado cuenta de la sentencia de la Audiencia Provincial contra Óscar Cornejo y Adrián Madrid, utilizando imágenes de archivo de ambos televisivos en el programa 'Sálvame' y del documental de Rocío Carrasco.

Llama poderosamente la atención que Telecinco se haga eco de una condena relacionada con un programa propio. Más aún a través de sus informativos. Y es que ese delito de revelación de secretos que presuntamente cometieron los productores de La Osa (antes Fabricantes y La Fábrica de la Tele) se vehiculó en la cadena de Fuencarral y en horario de máxima audiencia.

Además, también sorprende sobremanera porque Cornejo, Madrid y todo lo que representa a su factoría audiovisual estaba y está completamente fuera de la órbita de la actual Mediaset. ¿Es por tratarse de algo negativo por lo que se ha dado el paso de levantar ese 'veto' o simplemente asistimos a una casualidad y a un criterio puramente periodístico? Júzguenlo ustedes. Solo en el grupo italiano lo saben.

El caso es que la sentencia de la Audiencia Provincial contra los ahora productores en TVE por 'Malas Lenguas' y 'Directo al grano' es demoledora. "Se ha estigmatizado a la perjudicada (Rocío Flores), por un suceso aislado cuando era menor de edad, cuando su personalidad no estaba desarrollada, en plena adolescencia, vulnerando su honor, su intimidad, su propia imagen, y obstaculizando su derecho a la reinserción social", se argumenta en la misma.

Por su parte, La Osa Producciones Audiovisuales ha divulgado un comunicado a los medios, incluido a este portal, en el que se anuncia que recurrirán la sentencia. "Pese a la sorpresa por esta sentencia, Óscar Cornejo y Adrián Madrid se encuentran tranquilos y convencidos de su inocencia. La resolución no es firme y será recurrida. Ambos mantienen, como defendieron durante el juicio, que los hechos no constituyen un delito de revelación de secretos", se avanza.

