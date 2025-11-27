Comunicado de La Osa Producciones tras la condena a Óscar Cornejo y Adrián Madrid a dos años de cárcel e inhabilitación

La Audiencia Provincial de Madrid ha decidido condenar a Óscar Cornejo y Adrián Madrid, los creadores de 'Sálvame' a dos años de cárcel, una multa de 200.000 euros a Rocío Flores y a dos años de inhabilitación como "autores criminalmente responsables" de un delito de revelación de secretos por desvelar en televisión el episodio de la agresión de la hija de Rocío Carrasco a su madre cuando aún era menor.

La justicia considera que tanto Cornejo como Madrid son "autores criminalmente responsables" de un delito de revelación de secretos al revelar en la docuserie 'Rocío, contar la verdad para seguir viva' el delito por el que Rocío Flores fue condenada cuando ella era aún menor de edad por un episodio de violencia con su madre Rocío Carrasco.

Tras la sentencia, la productora que está detrás de 'Malas Lenguas' y 'Directo al grano' en TVE y de 'No somos nadie' en TEn y Canal Quickie ha emitido un comunicado revelando el estado de los productores y avanzando que recurrirán la decisión de la justicia.

"Pese a la sorpresa por esta sentencia, Óscar Cornejo y Adrián Madrid se encuentran tranquilos y convencidos de su inocencia. La resolución no es firme y será recurrida. Ambos mantienen, como defendieron durante el juicio, que los hechos no constituyen un delito de revelación de secretos", empiezan diciendo.

Asimismo, desde La Osa Producciones Audiovisuales recuerdan además "que el Juzgado de Instrucción nº 38 de Madrid archivó inicialmente la causa y que otros procedimientos similares contra distintos medios también fueron archivados". Por último, "confían plenamente en que la Justicia acabará dándoles la razón" como ya consiguieron antes del recurso de Rocío Flores.

¿Qué pasará con La Osa Producciones Auidovisuales y sus programas tras la condena?

En este sentido, hay que decir que Adrián Madrid, Óscar Cornejo, su antigua productora La Fábrica de la Tele, Mediaset España y Radical Change Contents tienen un plazo de 10 días para interponer recurso de apelación ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid.

En caso de que el recurso no sea aceptado por la justicia, la condena a "inhabilitación especial para el ejercicio de la profesión u oficio" impediría a los dos productores seguir encabezando La Osa Producciones Audiovisuales y ocuparse de la producción de los programas con los que cuentan en cartera.

Sería entonces cuando la productora tendría que tomar medidas para poder seguir trabajando y sacando adelante dichos programas en TVE y TEN así como proyectos futuros. Una de las opciones pasaría porque reorganizaran la cúpula para evitar que ellos aparecieran al frente de la misma.