Rocío Flores negocia un contradocumental en plena retirada de la docuserie de Rocío Carrasco en Mediaset

La victoria legal de Rocío Flores sobre Óscar Cornejo y Adrián Madrid podría traducirse en la llegada de un nuevo proyecto televisivo para la hija de Antonio David Flores. Según adelantó 'El tiempo justo', la joven estaría negociando protagonizar una serie documental para contestar a 'Rocío: contar la verdad para seguir viva' y relatar su versión de la historia por primera vez.

La sentencia contra la antigua Fábrica de la tele admite que Cornejo y Madrid se extramilitaron durante la docuserie de Rocío Carrasco en Telecinco al mostrar informes sobre la vida y salud de Flores cuando esta era menor de edad. La resolución favorable a Antonio David Flores y su hija llega meses después de que la joven retomase su actividad en televisión tras años apartada de Mediaset.

Rocío Flores podría protagonizar una docuserie para contestar a 'Rocío, contar la verdad para seguir viva'

Con la marcha de su madre a Latinoamérica para grabar 'Hasta el fin del mundo', el concurso de aventuras de TVE donde Rocío Carrasco participa actualmente, Rocío Flores regresó a los platós con una polémica entrevista en 'De viernes' donde arremetió contra la versión de su madre en la exitosa docuserie de 2021. Ahora, podría ser ella la que se siente para dar su versión de algunos de los episodios más sonados.

Entre ellas, la de la famosa agresión en la cocina que Rocío Carrasco narró entre lágrimas en el documental, que ha sido retirado de Mediaset Infinity junto a 'En el nombre de Rocío' tras la condena de Óscar Cornejo y Adrián Madrid a dos años de cárcel e inhabilitación profesional. Tal y como adelantó 'El tiempo justo', el proyecto de una docuserie se encuentra sobre la mesa.

De acuerdo con la información del espacio de Joaquín Prat, Rocío Flores se encuentra manteniendo negociaciones de forma fluida, aunque no se ha cerrado aún ningún acuerdo, pues la joven estaría valorando el impacto que este nuevo proyecto puede tener en su día a día alejada de la prensa y la farándula televisiva.

Cabe recordad que, tras su aparición estelar en 'De viernes', la joven acudió en varias ocasiones al espacio conducido por Santi Acosta y Beatriz Archidona como colaboradora del debate de 'Supervivientes All Stars' que tenía lugar en la recta final de la emisión. De esta oferta, en un estado incipiente, se desconocen más detalles.