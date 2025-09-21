Ana María Aldón le para los pies a Rocío Flores por lo que suelta en su tenso reencuentro en 'De Viernes'

Este viernes, 19 de septiembre, Ana María Alón ha vuelto a sentarse en un plató de televisión tras pasar una de las épocas más duras de su vida a raíz de la muerte de su sobrina. Ha sido en 'De Viernes', donde ha explicado cómo se encuentra y, de paso, ha protagonizado un tenso reencuentro con Rocío Flores.

La joven siempre ha sido como una nieta para José Ortega Cano, por lo que vivió no pocos momentos con la diseñadora mientras estuvo casada con el torero. Además, ambas coincidieron en 'Supervivientes 2020', donde, lejos de ser aliadas, protagonizaron algunos encontronazos que puso de manifiesto que su relación no era tan idílica como pensábamos.

Antes de verse las caras con Rocío Flores, Ana María Aldón recordó alguno de esos rifirrafes que tuvo con la joven en Honduras. Aunque, según reconoce, su mayor decepción con ella fue al salir del reality. "'Supervivientes' fue duro. Cuando salí me di cuenta de cómo fue capaz de decir que yo había tonteado con Pavón", le reprochó la exmujer de Ortega Cano. Algo que le dejó "atónita. Cuando salí del concurso fue cuando más me molestó porque fue cuando me di cuenta de ese sufrimiento que había causado a José".

Ana María Aldón y Rocío Flores se reencuentran en 'De Viernes'

Además, la diseñadora también ha recordado las críticas que recibió en aquel momento por no apoyar a Rocío durante su paso por el programa de supervivencia. La gaditana fue contundente: "Era mi concurso y yo decido con quién me llevo bien. Yo respeto que no te lleves bien con él, pero a mí no me arrastres". Y añade: "Yo no tengo por qué comulgar con todas las ideas de nadie. Yo soy yo, yo pienso como yo. Pero no hubo manera".

En un momento dado, Ana María Aldón y Rocío Flores se reencontraban en el plató, aunque con pantalla de por medio, protagonizando un tenso intercambio de reproches. Lo primero que la diseñadora ha querido preguntarle es por qué dijo eso de Pavón cuando sabía el daño que podía causar en su matrimonio. La hija de Rocío Carrasco y Antonio David Flores respondió: "La realidad es que a mí me hubiera gustado que de forma privada, cuando salimos, me hubiese trasladado eso que me traslada hoy".

"Pero sí tengo que decirte, hablo de mí personalmente, que tengo mi conciencia super tranquila porque apoyé a Ana María y no la dejé sola en ningún momento del concurso. Pese a la percepción que yo tuviese, formaba parte de mi familia y eso para mí estaba por encima del concurso. Siento que no tengas la misma percepción que yo", aseguró la joven.

Rocío Flores se reúne con Ana María Aldón para limar asperezas.



Ana María le para los pies a Rocío por su comentario sobre Ortega Cano

Al escuchar esta contestación de Rocío Flores, Ana María Aldón no ha dudado en replicarla, recordándole que, "por encima de un concurso también están mis valores y mis principios, y yo no me iba a pelear con Pavón porque me llevaba divinamente con él y me alegraba el día". Aunque también ha confesado que hubo "muchos momentos en los que nos divertimos, reímos, pescamos, hicimos de todo. El hecho de yo encontrarme allí y que ella no me dejara sola es verdad, hay que reconocerlo. Ella sacaba las garras, las saca por todo el mundo. Pero no tiene por qué ser todo el mundo como tú, más si cabe cuando mis circunstancias eran diferentes".

"De cuatro meses de concurso, fue la primera semana. ¿Tú crees que cinco años después yo me voy a poner a debatir?", le soltó la joven, sin ganas de limar asperezas. Era entonces cuando, lejos de poner fin al tenso momento, Rocío echaba más leña al fuego: "Y dices que a José le han dolido, pero a José le han dolido, ya te lo digo yo, el triple de cosas, cosas peores de las que yo haya podido decir referente a un concurso".

En ese momento, Ana María Aldón no dudaba en frenarle en seco, con un "pues no serán las que le he hecho yo". A lo que la nieta de Rocío Jurado contestaba: "No sé cielo, no te lo voy a contar yo en un plató de televisión". Finalmente, ambas han terminado el reencuentro deseándose lo mejor, pero sin un ligero intento de acercamiento.