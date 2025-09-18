Bea Archidona fue una de las invitadas al fiestón que Terelu Campos organizó por su 60 cumpleaños en un restaurante de Madrid. Allí habló ante las cámaras de Europa Press y dio su opinión, entre otros temas, del tenso cara a cara protagonizado en '¡De Viernes!' por la hija de María Teresa Campos y Rocío Flores.

La presentadora del programa nocturno de Telecinco definió a Terelu Campos como "una buena compañera. Yo no había coincidido con ella, no habíamos trabajado juntas. Pero la dinámica del programa es remar a favor, disfrutar y pelear cada viernes por hacerlo mejor, tener siempre a los personajes del momento, y en eso estamos todos, incluida Terelu".

Respecto al tenso momento entre la hija y la amiga de Rocío Carrasco, Bea Archidona reconoce que lo vivió "con normalidad". "Yo creo que también es bueno que se viva en directo las emociones, los sentimientos, para lo bueno y para lo malo. Si Rocío en ese momento tenía que reprocharle a Terelu, pues lo hizo en directo, y también Terelu tuvo la oportunidad de responderle", añade la periodista.

Bea Archidona, sobre cómo vivió el cara a cara entre Terelu y Rocío Flores: "Es televisión y al final, pues es realidad, es sincero, es real"

"Al final, cuando están las dos personas implicadas, se responden cara a cara, de forma educada, y a mí me parece que es bueno, es televisión y al final, pues es realidad, es sincero, es real. Lo que pasó en plató es la realidad. Te puede gustar más o menos, pero lo que pasó en plató es la realidad", asegura.

Entre los asistentes al cumpleaños de Terelu Campos estaba, para sorpresa de todos, su consuegro Carlo Costanzia, en plena polémica por las memorias de su exmujer, Mar Flores. Además, ambos posaron en el photocall con sus respectivos hijos. Muchos interpretaron esta presencia como un zasca a la modelo. Algo que Bea Archidona no comparte.

"Es su cumpleaños, ella al final le apetece rodearse de la gente que quiere, de la familia. Terelu y Carlo comparten lo más importante que tiene una familia, que es un nuevo miembro, un nieto que es maravilloso", defiende la presentadora. Aunque desconoce si su compañera ha invitado, o no, a su consuegra: "Eso se lo tenéis que preguntar a ella". Pero insiste en que "en tu fiesta te rodeas de la gente que quieres".