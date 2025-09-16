Terelu Campos denuncia el fraude que le salpica: "Si me quieren despedir de mi programa adelante"

El regreso de Rocío Flores a Telecinco y su nueva cruzada contra Rocío Carrasco en defensa de la versión de los hechos de su padre ha vuelto a dividir a la cadena en bandos como ya ocurrió hace años con el estreno de la docuserie de su madre. Y es que, tras la aparición de la joven en 'De Viernes', Terelu Campos ha sido víctima de una suplantación en redes sociales por su apoyo a la hija de Rocío Jurado durante la entrevista.

Si bien la hija de María Teresa Campos fue la colaboradora que mantuvo una actitud más crítica con la hija de Antonio David Flores durante su paso por el programa, la televisiva ha tomado su cuenta de Instagram para advertir a todos sus seguidores que ella no está detrás de su supuesta cuenta oficial de Tik Tok. Un perfil que en los últimos días ha publicado todo tipo de vídeos cargando contra la familia Flores.

Terelu Campos denuncia que se están haciendo pasar por ella en Tik Tok para cargar contra Rocío Flores: "¡Esa no soy yo!"

"¡Quiero denunciar a alguien que se está haciendo pasar por mí en TikTok con esta cuenta! ¡Esa no soy yo!", ha explicado Terelu Campos a sus seguidores tras varios vídeos que han generado revuelo en la plataforma por sus duras palabras hacia 'De viernes' por permitir el regreso del ex guardia civil a la cadena. "¡Todo lo que se ponga en esa cuenta no son palabras mías!", ha insistido la malagueña.

"Ruego a los responsables que hagan desaparecer y bloquear algo que no me pertenece y que pone en mi boca manifestaciones que nunca he hecho", ha pedido la comunicadora de forma pública para desvincularse de mensajes como: " Si me quieren despedir de mi programa adelante. Tengo valores y no pienso compartir un plató mientras viva con el señor Antonio David Flores, que todo el mundo lo sepa. Yo tengo principios".

"Si esta mirada no te produce rechazo, tienes un problema. No distingues el bien del mal. Nunca te compré, ni te compraré. Siempre con Rocío Carrasco", se ha podido leer también en otra de las publicaciones del supuesto perfil oficial de Terelu Campos en Tik Tok, que comenzó a publicar vídeos tras la entrevista de Rocío Flores en el programa del pasado viernes.

Su tenso cara a cara en 'De Viernes'

Y es que, la malagueña y la hija de Rocío Carrasco vivieron más de un momento de tensión durante su paso por 'De Viernes'. "Me sorprende esta cuestión porque no te he visto en mi vida. Te he visto tres veces que he coincidido contigo en un tiempo limitado", espetaba Flores a la colaboradora, echando por tierra la cercana relación que su madre y María Teresa Campos solían mantener.

Rocío Flores vuelve a la carga ante Terelu y explica sin rodeos la gran diferencia entre sus padres, según ella.



"Probablemente Rocío, no he tenido la oportunidad ni facilidad de tener un contacto con tu hermano, muy a mi pesar. No vamos a entrar a un tema aquí que por razones obvias no podemos hablar, es muy complicado", le respondió Terelu Campos. "La que no vivías ahí con tu madre eras tú, pero sí lo hacía tu hermano, y cuando vivías con tu madre, eras muy pequeñita. David casi recién nacido e ibais a casa de mi madre", quiso aclarar también la malagueña.