Joaquín Prat deja esta concluyente frase sobre Terelu Campos tras su "papeleta" con Rocío Flores

Joaquín Prat ha arrancado su segunda semana al frente de las tardes de Telecinco con 'El tiempo justo'. Entre los temas a tratar en la sección de corazón estaba la entrevista que concedió en '¡De Viernes!' Rocío Flores, lo que supuso su regreso a un plató de televisión tras años alejada del foco mediático.

Dado que no podía hablar de ciertos temas relacionados con su madre, Rocío Carrasco, por según ella "estar judicializados", lo más sonado de la entrevista fue el tenso momento que protagonizó con Terelu Campos. La joven lanzó numerosos reproches y dardos a la colaboradora, íntima amiga de su madre.

"Me sorprende porque no te he visto a ti en mi vida, te he visto tres veces en la vida. Conmigo has coincidido tres veces en mi vida. Dijiste que sientes amor incondicional. Si lo sientes de verdad te hubieses preocupado por él, cosa que no has hecho", le reprochó Rocío Flores en su cara a cara en 'De Viernes'. Mientras Terelu le recordó que cuando era pequeña acudían a casa de su madre los findes. "No te acuerdas porque una niña con tres años no tiene recuerdo eso no significa que no haya ocurrido", aseguraba.

Este incómodo cara a cara fue analizado al detalle en el nuevo programa vespertino de Telecinco. Joaquín Prat alabó la actitud de Terelu Campos, de la que dijo que "tenía una papeleta difícil porque es arte y parte, y en este tipo de entrevistas es muy complicado de lidiar". Tras lo cual dio la palabra a sus compañeros para que dieran su opinión al respecto.

También debatieron en 'El tiempo justo' sobre las palabras que Rocío Flores le dedicó a su padre, Antonio David, del que reconoció que es "una persona muy crítica". "Todos los días de mi vida he tenido peleas con él. Le reproché que quería paz y tranquilidad y lo que había en televisión no era eso", aseguró la nieta de Rocío Jurado.

Joaquín Prat y sus colaboradores analizan la entrevista de Rocío Flores en 'De Viernes'

Antonio Rossi explicó que le había preguntado "si se habían sentido víctima de sus padres, ella y su hermano". "Me llegó a decir que no le gustó la actitud de ninguno. Le hubiera gustado reprocharle a su madre algún tipo de actitud", comentó el periodista, ya que, según él, "su padre criticaba a su madre y su madre a sus hijos".

En el plató del programa de Joaquín Prat también estaba Olga Moreno. La exmujer de Antonio David Flores aseguró que siempre ha estado al lado de Rocío: "He estado en las duras y en las maduras". Y, pese a estar separada de su padre, dejó claro que "siempre la apoyaré".

A la ganadora de 'Supervivientes' le recordaron la hemeroteca de declaraciones de Antonio David hablando mal de la madre de sus hijos. Ante esto, ella fue clara: "Yo, Olga Moreno, en mi casa nunca he hablado mal de Rocío. Nunca. Y Antonio David lo único que ha hecho ha sido defenderse, nunca ha hablado mal de ella tampoco. Ponerme un vídeo en el que lo haya hecho. Siempre hemos intentado suavizar todo".

Lo que sí reconoció es que la convivencia entre madre e hija siempre fue muy complicada: "Muchas veces, desde pequeña, Rocío decía que no quería ir con su madre. Era algo que venía de años atrás", sentenció.