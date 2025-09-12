EXCLUSIVA | Bea Archidona, antes del 'De Viernes' de Rocío Flores y si volverá Antonio David: "No hay una verdad absoluta"

Rocío Flores ha irrumpido en la nueva temporada de 'De Viernes', tras varios años vetada en Mediaset. La hija de Antonio David y Rocío Carrasco protagonizó hace una semana el primer scoop de la temporada, logrando una audiencia del 14,1%. Y, hoy viernes 12 de septiembre se sentará en el plató del programa para conceder una entrevista más extensa ante Santi Acosta y Bea Archidona.
Su testimonio, aunque no se diferenció de su línea habitual, confesó haber vivido en "piloto automático" durante estos años alejanda del foco mediático, describiendo incluso cuando sufrió un profundo dolor: "si tú me apuñalas a corazón abierto y no sientes nada… así me he sentido todo este tiempo", le comentó a Santi Acosta.
Además, compartió su angustia al presenciar los tres años de inactividad laboral de su padre, un periodo en el que llegó a temer por su vida: "Pensaba que se iba a suicidar". Sobre su relación familiar, Rocío Flores volvió a criticar a su madre Rocío Carrasco, de quien soltó sin pudor frases como "me ha destrozado la vida".
En cuanto a su padre, lo calificó como una figura firme y protectora, que "nunca ha soltado a sus hijos de la mano", aunque confesó que su decisión de conceder la entrevista no fue del todo bien recibida por él. La gran incógnita ahora es si Antonio David Flores acabará sentándose en 'De Viernes', tras ser despedido de Mediaset tras el estreno del documental de Rocío Carrasco.
De todo ello, hemos hablado en exclusiva con Bea Archidona, durante la celebración de la alfombra naranja del FesTVal de Vitoria. ¿Cómo valora el regreso de Rocío Flores y Lydia Lozano a Telecinco? ¿Se abre la puerta al regreso de Antonio David Flores tras la entrevista de Rocío Carrasco?
Beatriz Archidona, ¿cómo estás?
BEATRIZ - Muy bien, ya estamos de vuelta, hemos arrancado 'De Viernes', así que muy bien, un buen arranque de temporada.
Hicisteis un buen dato de audiencia.
BEATRIZ - Datazo, datazo. Fue un programón. Veníamos con muchas ganas. Yo creo que también había ganas de que volviéramos. Y aquí estamos para la segunda temporada, que yo creo que va a ser muy buena.
Volvió el color, han dicho en Telecinco sobre Lydia Lozano. ¿Cómo vivisteis esa entrevista? ¿Cómo la veías tú?
BEATRIZ - Yo con Lydia no he trabajado nunca, prácticamente no la conocía. Y fue como un subidón de buena energía, estaba de repente con mucha alegría. Ella vino con muchísimas ganas, yo creo que se notó que estaba muy emocionada. También es la mezcla de sentimientos de lo que dejaba atrás, lo que había vivido también en Mediaset antes de irse. Era como una mezcla de sentimientos, pero se creó como una energía, un ambiente de plató súper bonito y lo pasamos muy bien. Fue un programa, a pesar de que había temas más duros y complicados, pero fue un programa que disfrutamos y yo me lo pasé muy bien.
¿La viste detrás de cámaras antes del programa?
BEATRIZ - Lo que hicimos es que entrara justo para el directo, para que fuera todo realmente emocionante, incluso para nosotros. La reacción cuando entra y se abraza a Terelu, que fue todo muy espontáneo. No nos habíamos juntado tampoco nosotros, en la reunión previa que hacemos de colaboradores, no había entrado Lydia tampoco. Fue de sopetón y dejamos ahí fluir todo lo que vino.
¿Qué es lo que más te sorprendió de ella como colaboradora y al terminar el programa?
BEATRIZ - Bueno, al terminar el programa estaba emocionada igual. Yo creo que Lydia aún tiene que encontrar también su sitio. Estaba un poco más cohibida, es normal, ha llegado nueva. O sea, que venía después de la entrevista, de recordar su trayectoria con muchas emociones, de recordar a sus compañeros también. Yo creo que Lydia, a partir de ahora, del segundo programa, es cuando la vamos a ver en esencia y vamos a ver la Lydia Lozano que conocemos todos, que al final es la que nos gusta, cómo es ella.
Hubo otra entrevista que también estábamos todos esperando expectantes, la reaparición de Rocío Flores. ¿Cómo viviste tú ese scoop con Santi Acosta?
BEATRIZ - A mí me ha sorprendido, porque es verdad que lleva dos o tres años desaparecida de la televisión y ya no solo desaparecida, sino que nunca ha hablado con esa claridad, con esa sinceridad y rompiéndose de esa manera hablando de temas tan personales. Yo quiero escucharla, yo se lo dije ayer: "No vamos ni a rescribir ninguna historia, porque esta no es nuestra historia, ni tampoco juzgar porque no somos jueces", es escuchar otra parte de esa vivencia, de esa vida, una versión diferente, no hay una verdad absoluta, yo siempre lo digo y yo tengo muchas ganas de escucharla. Ella también está en su derecho de hablar, de hacerlo ahora porque quiera. Ya lo dijimos ayer, no está vinculado a nada más. Se había dicho que porque Gloria Camila está en 'Supervivientes'... pero no tiene nada que ver. Yo quiero escucharla. A mí me ha sorprendido la entrevista y tengo muchas ganas de tenerla en plató porque hay muchas preguntas por hacerle aún.
Después de esta reaparición de Rocío Flores, ¿se abre también la puerta a que podáis entrevistar a Antonio David Flores y escucharle a él?
BEATRIZ - Eso yo no lo sé. Como yo no cierro invitados... De momento estamos con Rocío Flores. Vamos viernes a viernes, que a Antonia David le hemos escuchado muchas más veces. Al final, yo a quién quiero escucharle es a ella, que es una persona que no ha hablado. Ya una vez que hable, ya cada uno que crea, no crea, que dé su opinión.
Por lo que me dices, tampoco se cierra la puerta a poder escuchar otras historias.
BEATRIZ - Si te dijera que sí o que no, te mentiría. De momento, lo que tenemos es cerrada Rocío Flores y no se ha hablado en absoluto de hablar con Antonio David. Nos marca la actualidad, los invitados, las exclusivas, es el trabajo que estamos haciendo viernes tras viernes y de momento vamos paso a paso, que es como hemos hecho siempre.
Y después del regreso de Lydia, ¿se abriría la puerta a que se produjera el fichaje o el regreso de otro colaborador del universo 'Sálvame'?
BEATRIZ - Yo creo que ahora mismo los colaboradores que tenemos son la bomba. Yo creo que ahora mismo siempre los hemos tenido, hemos tenido siempre a los mejores y, sobre todo, hemos tenido a los mejores porque se ha creado muy buen ambiente en plató y éramos muy diferentes, perfiles diferentes. La televisión ya sabes cómo funciona, siempre estamos en continuo cambio, renovación, pero ahora mismo creo que tenemos muy buenos colaboradores y que estamos bien así. Yo estoy encantada de trabajar con compañeros que sean los mejores y si es el mejor o consideran que en ese momento es el perfil que necesitamos o el mejor, para mí bienvenido sea como ha venido Lydia o como han venido otros compañeros.
¿Hay alguno de ellos que a ti te gustaría traerle de colaborador en caso de que esto se moviera?
BEATRIZ - Hombre, a mí me caen bien. A mí me gustan, me parecen muy divertidos.
¿Belén Esteban?
BEATRIZ - A mí Belén me encanta. Yo a Belén fíjate que la conozco poquito y creo que... no sé si cariño, pero nos tenemos un respeto mutuo. Hay veces que ha hablado de mí con mucho cariño y tenemos gente en común. A mí me encanta. María Patiño me parece una tía divertidísima. Kiko Matamoros es un crack.
¿Kiko Hernández?
BEATRIZ - No lo conozco tanto, fíjate, tiene un perfil diferente. A ver, han sido compañeros, han trabajado en un programa durante muchísimos años en la cadena, un programa de éxito. Eso es innegable. Ahora están en otro punto y ahora por las tardes o por la noche hay otras caras. La vida es así, pero a mí me parece que han hecho una televisión muy divertida, han amenizado las tardes de mucha gente y eso es innegable.
