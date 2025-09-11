EXCLUSIVA | Frank Blanco habla de su futuro en Telecinco y de una vuelta de Carlota Corredera y Antonio David: "Habrá que escucharle"

El pasado 5 de septiembre se despedía 'Tardear', el magacín conducido por Frank Blanco y Verónica Dulanto, que tras casi dos años en emisión cedió el testigo desde esta semana a 'El tiempo justo' con Joaquín Prat. En total, el programa ha emitido en las tardes de Telecinco 496 entregas, desde su estreno el 18 de septiembre de 2023 en su primera etapa con Ana Rosa Quintana.
Con el cierre de 'Tardear', se pone fin a una etapa que buscaba fusionar entretenimiento, crónica social y actualidad en la tarde de Telecinco, mientras el futuro de Frank Blanco y Verónica Dulanto en el grupo es muy incierto, sin ningún proyecto a la vista. Cabe resaltar que ella tiene contrato de cadena y lo esperable es que termine recolocada en algún otro espacio mientras que el presentador se queda de momento sin hueco tras haber participado en el casting de '¡Vaya fama!' y no haber sido elegido.
De todo ello, hemos hablado en exclusiva con Frank Blanco, uno de los presentadores que se han hecho cargo del programa durante la segunda temporada, y con buenas críticas de los espectadores. Eso sí, cabe recordar que el catalán integraba el equipo de colaboradores del formato desde su cuarta emisión, un detalle que nos recalca en esta entrevista que le hicimos en El Televisero durante la alfombra naranja del FesTVal de Vitoria.
Frank Blanco, ¿cómo estás?
FRANK - Estoy encantado. Es mi primer FesTVal en toda la historia. Mi primer FesTVal, a verlas venir.
¿Cómo te está tratando Vitoria y la gente?
FRANK - Pues con mucho cariño. Esto es lo bonito de nuestra profesión, que llegas y la gente te transmite cariño y no sabes lo que llena.
Has vivido días muy especiales con el final de 'Tardear'. ¿Cómo lo has vivido tú?
FRANK - Por eso necesito hoy cariño especial. Lo hemos vivido bien, porque al fin y al cabo es un programa que ha estado dos años. Yo llevo desde el cuarto programa. Yo he estado en 'Tardear', y bueno, es un proyecto que se cierra, pero se cierra porque se ha abierto y entendiendo que ahora la tarde, que es muy reñida, la va a capitanear Joaquín, al que le tengo muchísimo cariño y vamos a ir a por ello. Estoy a muerte con él.
¿Te vamos a poder ver en el programa?
FRANK - En el de Joaquín, no. Ahora Joaquín que haga su "Tiempo justo" y yo también haré el tiempo justo de descanso para que nos reencontremos pronto en Mediaset, pero sigo en Castilla-La Mancha Media, yo estoy ahí todas las noches con 'Atrápame si puedes', que por eso estoy aquí hoy.
'Supervivientes' ya se ha estrenado, 'Gran Hermano' también se estrena próximamente y a nosotros siempre nos encanta verte o bien de presentador o colaborando, ¿cómo ves tú el estreno de la nueva temporada?
FRANK - Con mucha curiosidad, especialmente por este nuevo 'Gran Hermano', al que, por cierto, se lo digo a mis jefes, quiero ir a 'Gran Hermano', al debate. Me lo pido ya, independientemente de todo. Este 'Gran Hermano' se va a estrenar más tarde que otros años y huele a que la Navidad se va a vivir en la casa de 'Gran Hermano', algo que ha sucedido una vez en toda la historia. Así que, con mucha curiosidad por esa parte también.
Ha reaparecido en televisión Rocío Flores, en 'De Viernes'. ¿Has podido ver la entrevista?
FRANK - No, porque estaba de despedida precisamente por 'Tardear'. Vi los avances.
¿Qué te han parecido los avances?
FRANK - Me parece que hay que ser muy valiente para abrirse así, pero eso le pasa a ella y a otros tantos protagonistas que van a programas como 'De Viernes' y madre mía, a mí se me quejó el corazón... Y, en el fondo, soy muy tímido, aunque no lo parezca, no me imagino poniéndome así. Les veo y tienen todo mi respeto.
También ha regresado Lydia Lozano, lo poco que has visto, ¿cómo la viste?
FRANK - Lo poquito que he visto ha sido en redes, pero lo poquito que he visto ha estado a la altura de las expectativas. Es que Lydia Lozano es mucha Lydia. Tengo una asignatura pendiente que es trabajar con esa señora.
¿No habéis trabajado nunca? ¿Ni en debates ni en nada?
FRANK - No, no. Nos conocemos, pero no hemos compartido programa. Eso habrá que solucionarlo en algún momento.
¿Crees que después de esto, se abre la puerta a que vuelvan otros rostros del universo 'Sálvame'. ¿A ti quién te gustaría que volviera a Mediaset?
FRANK - Fíjate, la primera que te digo, Carlota Corredera.
¿Tenéis mucha relación vosotros?
FRANK - No. De hecho, yo con el universo 'Sálvame' no he coincidido apenas porque fueron justo los años que estuve en Atresmedia. Te lo digo como espectador. No sé si Carlota y yo hemos coincidido una o dos veces...
Pero ¿te gusta?
FRANK - Pero sí, es una típica que me gusta mucho su forma de trabajar.
Por otro lado, se puede abrir la puerta a que vayan desfilando por 'De Viernes' personas como Antonio David Flores en este caso. ¿Qué te parecería su regreso a nivel informativo?
FRANK - Yo, más allá de cuando las cadenas deciden que hay personajes que ahora tienen un interés o no, soy de los que piensa que cualquier persona tiene una entrevista, cualquiera, luego hay que saber preguntar, pero todo el mundo tiene una historia. Antonio David no tiene una historia, tiene 200. Con lo cual, si hay un día en que se sienta en 'De Viernes' o en cualquier otro programa, habrá que escucharle.
No sé si has podido seguir el estreno de 'No somos nadie', el programa de Carlota Corredera, María Patiño...
FRANK - No, porque justo me ha pillado en mis últimos días de 'Tardear'.
¿Cómo vaticinas a Joaquín Prat 'El tiempo justo'? Porque, como tú decías, la tarde es una franja súper reñidísima.
FRANK - Pues yo tengo muchísima confianza y mi apuesta es que desde el minuto 0 va a mejorar el dato de 'Tardear'. ¿Cómo te quedas? (risas) Es mi apuesta y es mi deseo. Porque no hay franja buena, la tarde es mala, todas las franjas son muy competitivas, pero me parece un acierto que Joaquín se ponga ahí a la pelea.
