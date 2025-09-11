'De Viernes' anuncia a sus tres invitados de esta semana con la vuelta de Rocío Flores y dos ex de 'Sálvame'

Tras su triunfal regreso la semana pasada con el fichaje de Lydia Lozano y su vuelta a Telecinco y el scoop de Rocío Flores, 'De Viernes' emitirá esta semana su segundo programa de la temporada con la entrevista de la hija de Rocío Carrasco y Antonio David Flores en plató así como otras dos entrevistas con dos personajes que llevan apartados de la televisión mucho tiempo.

Después de los demoledores titulares que dejó en su scoop asegurando que su madre le ha destrozado la vida, que ha temido porque su padre de suicidara y que no le gustaría tener a su padre de enemigo, Rocío Flores se volverá a sentar en un plató de Telecinco tras levantarle el 'veto', para responder a las preguntas de Santi Acosta y Beatriz Archidona así como de todos los colaboradores.

Y cabe señalar que pese a lo que anunció Marta Riesco en 'No somos nadie', Terelu Campos sí estará presente en el plató de 'De Viernes' para entrevistar a Rocío Flores, según ha avanzado Mediaset en sus canales de comunicación. Así, Terelu se encargará de entrevistar a la hija de su gran amiga Rocío Carrasco junto al resto de colaboradores como Ángela Portero, José Antonio León, Lydia Lozano y Antonio Rossi.

Rocío Flores se enfrentará a una de las entrevistas más complicadas en la que tendrá que abordar todos los frentes abiertos con toda la repercusión de sus impactantes declaraciones en el scoop, los sentimientos que tiene hacia su madre, la situación de su padre y la relación que mantiene actualmente con la familia Mohedano.

Anabel Pantoja regresa a la televisión en 'De Viernes'

Pero además de Rocío Flores, 'De Viernes' contará esta semana con otra entrevista muy esperada. Tras más de un año alejada de la televisión, Anabel Pantoja estará también presente en el plató 24 horas antes de debutar como una de las concursantes de la segunda edición del talent show 'Bailando con las Estrellas'.

En su entrevista relatará cómo han transcurrido estos últimos meses en su vida, cómo se encuentra actualmente y cómo afronta este nuevo reto personal y profesional. Además, se reencontrará con dos grandes compañeras que han formado parte de su trayectoria en televisión, Lydia Lozano y Terelu Campos, con las que trabajó en 'Sálvame'.

Y precisamente otro rostro que formó parte de 'Sálvame' y más concretamente del 'Deluxe' vuelve también a la televisión. Miguel Temprano, el paparazzi que hizo 1997 las famosas fotos de Mar Flores y Alessandro Lecquio mientras se besaban bajo la luz de una farola en Roma, contará en el plató toda la verdad sobre cómo logró dicho testimonio gráfico, tomado mientras la modelo mantenía una relación con el empresario Fernando Fernández Tapias.

Sus declaraciones al respecto contrastarán con lo publicado por Mar Flores en el libro de memorias que ha publicado recientemente, en el que también habla de su hijo Carlo Costanzia y de la pareja de este, Alejandra Rubio, palabras que serán rebatidas en el plató por Terelu Campos.