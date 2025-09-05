Este jueves, Telecinco sorprendía al anunciar el regreso de Rocío Flores, la hija de Rocío Carrasco y Antonio David Flores, a la cadena casi tres años después de su desaparición de los medios de comunicación. La que fuera concursante de 'Supervivientes' será la protagonista del primer scoop de la temporada de 'De Viernes'.

A escasas horas de emitir ese scoop, Telecinco ha compartido el primer avance de Rocío Flores en 'De Viernes' en el que se ve que no habrá ningún tema tabú y que se hablará tanto de su padre como de su madre, personajes que hasta hace unos meses estaban vetados en la cadena tras todo el huracán que supuso el documental de 'Rocío, contar la verdad para seguir viva'.

Y precisamente, como si el testimonio de Rocío Carrasco no hubiera existido, Rocío Flores vuelve dejando explosivos titulares contra su madre y volviendo a mostrarse muy vulnerable al hablar de su padre, asegurando lo mal que lo han pasado en estos últimos años tras la repercusión del documental que emitió Telecinco.

En el avance se ve como Santi Acosta le pregunta a Rocío Flores si echa de menos a su madre con la que hace años que no tiene ningún tipo de relación. "Cualquier hija necesita en su vida a su madre, claro que la he echado de menos en muchos momentos de mi vida, claro que me sigue haciendo falta", asegura. Y cuando le pregunta el presentador si tiene algún recuerdo bonito junto a su madre, Rocío se rompe al decir que no.

"Es duro reconocerlo, pero no tengo recuerdos bonitos de mi madre, he gastado tanta energía en intentar durante mucho tiempo cosas que no han pasado ni por asomo, que a día de hoy no espero nada de ella. Ella es la que ha decidido no estar, me ha destrozado la vida pero sigue siendo mi madre", sentencia sin pudor y sin mencionar todo lo que pasó realmente tal y como narró Rocío Carrasco en su documental con pruebas.

Asimismo, cuando le cuestionan si su padre se alegraría de que madre e hija acercaran posturas, Rocío Flores asegura que su padre siempre le ha apoyado en su intención de retomar la relación con su madre. "Mi padre nunca se ha opuesto a que yo recupere la relación con mi madre, al revés, siempre me ha dicho que es mi madre", confiesa apenada.

Rocío Flores confiesa haber temido por la vida de su padre

En otro fragmento del avance que ha compartido Telecinco del scoop de Rocío Flores en 'De Viernes' el protagonista es Antonio David Flores. "Durante este tiempo yo he estado actuando en piloto automático, así es como yo me he sentido en todo este tiempo. Para mí lo principal siempre ha sido mi familia y verles sufrir así ha sido lo más difícil del mundo. Es como si tú me apuñalas ahora mismo en el corazón y no sientes nada, pues así es como yo me he sentido todo este tiempo", reconoce Rocío ante Santi Acosta.

"Llegó un punto en el que sinceramente pensaba que mi padre se iba a suicidar, que cualquier día algo iba a pasar, ha sido muy duro", añade al respecto Rocío Flores obviando que la que si estuvo a punto de quitarse la vida fue su madre tal y como ella confesó en 'Rocío, contar la verdad para seguir viva'.