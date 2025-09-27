En 'De Viernes' se exhibe la cara de un "maquiavélico" Alessandro Lequio con una revelación de impacto

Sonia Moldes fue uno de los rostros más populares de la prensa del corazón a finales de los 90 y principios de los 2000. El motivo fue su relación con Alessandro Lequio, que duró de 1997 a 1999. Tras años alejada del foco mediático, la modelo ha decidido romper su silencio este 26 de septiembre en '¡De Viernes!'.

Sonia Moldes era la pareja oficial del conde italiano cuando salieron a la luz las polémicas fotografías de la revista 'Interviú' donde se veía a Lequio con Mar Flores en una cama. Ahora que esas instantáneas han salido de nuevo a relucir a raíz de la publicación de las memorias de Mar, Sonia ha decidido contar cómo vivió ella aquella situación.

Aunque lo más escandaloso que ha desvelado la modelo en su entrevista en '¡De viernes!' ha sido un rumor que ya circulaba entonces y que ahora ella ha confirmado: Alessandro Lequio grababa a las mujeres con las que se acostaba. "Un día, cuando estábamos juntos, yo en el techo de su habitación veo una especie de rejilla negra extraña y le pregunto qué era eso, entonces él se sienta en la cama, se ríe y me dice 'eres la primera persona que se ha dado cuenta de esto'", cuenta la ahora empresaria.

Sonia Moldes destapa el verdadero carácter de Lequio: "Era muy irrespetuoso y temperamental"

Sonia Moldes, en su entrevista en 'De Viernes' (Telecinco)

Sonia Moldes tiene claro que el italiano no es una buena persona, y le retrata como "maquiavélico" y "el mayor mentiroso de todo esto". Y es que, según ha contado, no solamente coleccionaba amantes, sino que además las grababa, según ella, sin su consentimiento: "Alessandro era muy irrespetuoso. Alessandro me contó su vida, sé las personas con las que ha estado, cómo, dónde y por qué. Con ese material yo no sé que quería hacer pero la respuesta es obvia, algo bueno con esas grabaciones no pensaba hacer. ¿Chantajear? Yo no lo sé".

Además, la invitada también destapó la estrategia de Lequio para romper la relación de Mar Flores y Fernando Fernández Tapias. "Él me contó que estaba muy enamorado de Mar y lo que quería era que rompiera con Fernando. Lo que hizo para dinamitar esa relación fueron las fotos famosas en la farola, para que Fernando les pillara y la dejara. Y así poder estar con ella", contó Sonia Moldes.

"Para mí eso no es amor. Ni un ataque de impulsividad justifica algo así", reconoce la modelo. Según su relato, el italiano no se conformó con las primeras imágenes: "Como Mar le dijo que Fernando le había perdonado y la enviaba fuera para calmar las aguas, volvió a sacar más encuentros. Y ahí sí llegó la ruptura definitiva".

Sonia Moldes confiesa que el carácter del conde le llegó a dar miedo: "En su momento yo le tenía miedo a él. Es una persona muy temperamental". A la pregunta de si Lequio guardaba rencor a Mar Flores, ella explicó que "me hablaba como un hombre dolido, pero no con odio. Decía que lo había pasado muy mal, aunque conmigo nunca daba la cara real".