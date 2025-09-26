Mediaset pone un cheque en blanco a Mar Flores para sentarse en 'De Viernes' y ella rechaza la oferta

Mar Flores se ha convertido en el personaje más buscado por todos los medios de comunicación, sobre todo a raíz de sus memorias y todo lo que se está diciendo de ella. Y uno de los programas que ha intentado contar con ella como invitada estelar ha sido 'De Viernes'.

Así lo ha revelado Carlota Corredera este viernes en 'No somos nadie'. La presentadora aseguraba tener un bombazo sobre 'De Viernes' que iba a dar mucho que hablar y para ello pedía llegar a 11.000 personas en el directo de Canal Quickie para revelarlo.

Cuando lo conseguía, la gallega cumplía con su palabra y adelantaba que su bomba sobre 'De Viernes' tenía que ver con Mar Flores. "Desde hace tiempo, mucho tiempo Mediaset, antes de que saliesen las memorias, obviamente ha intentado sentar a Mar en sus platós y a Mediaset se le pide algo y se le dice, si hacéis esto Mar está dispuesta a escuchar", empezaba contando Carlota Corredera.

"Pero nadie da ningún paso. Quien sea que tenía que hacer algo no lo hizo y van pasando los meses. De repente salen las memorias y claro quién no quiere sentar a Mar Flores en su plató, todo el mundo quiere tenerla en su plató. Pero claro la ha tenido Marc Giró, la ha tenido Sonsoles que es colaboradora de su programa, la han tenido todos los compañeros en la Casa del Libro pero hay una cadena que ha dicho lo que haga falta, cheque en blanco, queremos y necesitamos a Mar Flores", proseguía explicando la presentadora de 'No somos nadie'.

Tras ello, Carlota Corredera aclaraba el motivo por el que Mar Flores no quiere sentarse en 'De Viernes'. "Yo puedo decir que según mis fuentes cercanas a Mediaset, que no me engañan, le han puesto a Mar Flores un cheque en blanco para ir a 'De Viernes' y entiendo que en un pack para hacer más platós pero Mar ha contestado y la respuesta ha sido negativo, no me voy a sentar ahí", añadía la presentadora.

De esta forma, parece ser que lo que pedía Mar Flores para sentarse en Mediaset es que no dieran voz a Carlo Costanzia. Y después de su polémica entrevista de la semana pasada en la que hizo comentarios muy machistas, la modelo no quiere sentarse en el programa de Santi Acosta y Beatriz Archidona.