Mar Flores habla con Marc Giró de las consecuencias que han desatado sus memorias: "No esperaba esto"

Este martes, 23 de septiembre, La 1 de TVE ha emitido una nueva entrega de 'Late Xou'. En ella, Marc Giró ha contado con la presencia de Mar Flores, Fernando Tejero, Nagore Aramburu y José Mari Goneaga. Aunque, sin duda, una de las entrevistas más esperadas era la de la madre de Carlo Costanzia, quien acudió a promocionar su recién publicado libro de memorias. 'Mar en calma'.
Unas memorias que habrían provocado un distanciamiento con su hijo. Hasta tal punto que el joven se habría planteado cancelar su participación en 'Decomasters', un nuevo programa que madre e hijo están grabando juntos y que se emitirá próximamente en TVE. En numerosos programas de televisión se ha hablado de este supuesto distanciamiento, por lo que Marc Giró no ha dudado en preguntarle por ello.
"Vengo agotada porque hemos empezado a grabar y lo estoy pasando bomba. Es un programa de decoración, pero además hay que decorar los espacios con un presupuesto muy bajo", explicó Mar Flores sobre este nuevo espacio en el que concursará junto a Carlo Costanzia. Esto ha llevado al presentador a preguntarla directamente: "¿Y la relación con tu hijo, cómo es? A mí me ponen a decorar con mi madre y acabamos a la greña".
Mar Flores se pronuncia sobre la relación con su hijo, Carlo Costanzia
La modelo ha contestado: "No, qué va. Mejor con tu hijo. Además, él hacía de jefe de obra y me fue dirigiendo fenomenal. Cuando él quiere algo, yo le sigo. No me importa". No contento con esta respuesta, Marc Giró hizo mención a la supuesta mala relación entre madre e hijo a raíz de la publicación de las memorias. Sin embargo, Mar Flores echó balones fuera: "Tengo cinco hijos y fenomenal con todos. Educadísimos y más buenos todos…".
Otro tema del que ha hablado la modelo en su entrevista en 'Late Xou' ha sido el motivo por el que ha decidido publicar ahora sus memorias. "Lo he escrito desde mi derecho a contar mi vida como me parecía que tenía que hacerlo… Cada cierto tiempo venían y salían contando historias y ahora que estoy preparada, dije de contar mi vida", explica. Aunque ha reconocido estar "sorprendidísima" por la polémica generada: "No me esperaba esto".
Además, ha desvelado por qué ha dedicado el libro a sus hijos: "Llevan tantos años escuchando cosas de mi vida, y nunca me han pedido explicaciones y yo nunca les he contado. Y qué mejor que su madre escriba un libro y se lo dedique".
