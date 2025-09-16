El discurso para enmarcar de principio a fin de Marc Giró en 'Late Xou' sobre lo que está pasando en España

Marc Giró ha regresado por todo lo alto a TVE este martes arrancando la nueva temporada de 'Late Xou' con un elaborado número musical compuesto por showgirls y bailarines que finalmente desembocaría en su habitual monólogo de apertura. Una primera toma de contacto con la audiencia tras sus vacaciones que ha aprovechado para condenar el ambiente de odio que se respira en España contra la población migrante.

"No sé si habrán notado que hay gente muy preocupada a nuestro alrededor porque creen que España está a punto de desaparecer bajo nuestros pies", ha comenzado advirtiendo con sorna el conductor de 'Late Xou', que rápidamente se pronunciaría sobre la crispación política que está causando apoyar al pueblo palestino ante la imparable invasión del ejército israelí.

Marc Giró arranca la nueva temporada de 'Late Xou' condenando el genocidio en Gaza: "Todavía no lo ven claro pese a que se está retransmitiendo en directo"

"En un claro ejemplo de narcisismo político, todavía no ven claro, pese a que se está retransmitiendo en directo, que el estado de Israel vía genocidio está arrasando Palestina y a todo su pueblo", señalaba a continuación Marc Giró, que desde la ironía ha comenzado a enumerar los terrores más comunes de una gran parte de la población española, firmando una enérgica crítica contra el racismo en nuestro país.

"Pero sin embargo, están muy preocupados de que España se convierta en cenizas. ¿Y por qué, se preguntarán, está España en vías de extinción? Pues muy sencillo, muchos de nuestros conciudadanos se han apuntado a esa memez conocida como la teoría del gran reemplazo. Esa que asegura que España desaparecerá si no se frena la inmigración y se expulsa a todo aquel que no sea cristiano y español", ha explicado el presentador.

"Según todos estos España no va a desaparecer a causa de otra pandemia, una DANA, un incendio de cuarta o quinta u octava generación o la subida del nivel del mar y las temperaturas, o sea no a causa de la crisis climática. Sino por culpa de las personas migrantes", señalaba Marc Giró, haciendo hincapié cómo una parte de la esfera política ha decidido negar los efectos de la emergencia medioambiental.

"¡Ahora resulta que van a ser los migrantes!"

"España no va a desaparecer ahogada por los aranceles trumpianos ni por la evasión de capitales de las grandes fortunas, ni por culpa de la avaricia de las empresas cotizadas en la bolsa. No, España va a desaparecer por culpa de los migrantes, hay que joderse", espetaba a continuación el conductor de 'Late Xou'.

"Después de la turra que nos dieron con que serían los catalanes los que acabarían con España ahora resulta que no, que van a ser los migrantes. Después de la chapa que nos dieron con que las feministas acabarían con España colapsando los juzgados a base de denuncias falsas de violencia de género, ahora resulta que no, que no van a ser las feministas... ¡Que van a ser los migrantes!", insistía Marc Giró.

Pero el presentador no se ha quedado ahí en su firme condena cargada de ironía. "Creíamos todas aquí que sería Begoña Gómez, la mujer del presidente del gobierno, la que acabaría con España con sus propias y delicadas manos desde su cuco despachito en Moncloa. Menudo chasco, ahora resulta que los culpables de todo van a ser los migrantes. Después de que nos machacasen con que las personas trans y los mariquitas íbamos a acabar con España, ahora resulta que van a ser ellos", sentenciaba.

"¿Qué pasa, qué no nos ven capaces a los mariquitas de acabar con España? Los mariquitas no acabamos con España porque tenemos déficit de atención de tanto mirar el Grindr, porque como sabéis somos promiscuas. Y además nos interesa hacernos la maniura, la pedicura, mechas, cepillar a nuestras barbies...", ha terminado exclamando Marc Giró antes de dar la bienvenida a la audiencia de forma oficial a la nueva temporada de su espacio en La 1.