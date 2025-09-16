TVE levanta su programación de hoy martes con este imprevisto cambio tras 'Late Xou con Marc Giró'

Este martes 16 de septiembre ha fallecido el actor y director Robert Redford a los 89 años de edad. Uno de los iconos de Hollywood ha muerto en su casa de Utah rodeado de sus seres queridos. Y para homenajearle RTVE ha querido levantar parte de su programación de este martes.

Con Redford se va no solo una estrella de la interpretación, sino de una de las figuras claves del cine estadounidense de los últimos 50 años. Y es que además de su carrera como actor también nos ha dejado una impronta con su cartelera de películas como director apostando por el cine independiente con la creación del Festival de Sundance.

Entre las cintas más destacadas de su amplia filmografía destacan "El golpe", "Todos los hombres del presidente" o "Memorias de África", que protagonizó junto a Meryl Streep. También encontramos otras obras en su filmografía como "La jauría humana", "Dos hombres y un destino", "El candidato", "Nuestros años felices", "Los tres días del cóndor" o "Gente corriente".

TVE homenajea a Robert Redford

Y precisamente una de esas películas será la que emita La 1 este martes en late night justo después del estreno de la nueva temporada de 'Late Xou'. Así, la cadena ha decidido sustituir la emisión de la película "Mamá no enredes" por la de "Dos hombres y un destino" a partir de las 0:20 horas a modo de homenaje a uno de los grandes iconos del séptimo arte.

También Cuatro ha decidido alterar su programación para este miércoles y en lugar de la película "Sicario: el día del soldado" que estaba prevista dentro de 'El Blockbuster' ha anunciado que emitirá finalmente la cinta "Spy game (juego de espías)" en homenaje a Robert Redford tras su fallecimiento.

La 1 emite "Dos hombres y un destino" con Robert Redford

Un grupo de jóvenes pistoleros se dedica a asaltar los bancos del estado de Wyoming y el tren-correo de la Union Pacific. El jefe de la banda es el carismático Butch Cassidy (Paul Newman), y Sundance Kid (Robert Redford) es su inseparable compañero.

Un día, después de un atraco, el grupo se disuelve. Será entonces cuando Butch, Sundance y una joven maestra de Denver (Katharine Ross) formen un trío de románticos forajidos que, huyendo de la ley, llegan hasta Bolivia.