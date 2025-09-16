TVE anuncia los 4 invitados con los que 'Late Xou con Marc Giró' abre la temporada hoy, 16 de septiembre

Ya no queda nada para que Marc Giró regrese a nuestras pantallas con el estreno de la nueva temporada de 'Late Xou'. Tras la intensa promoción de su regreso durante el verano y tras fijar su vuelta para este martes 16 de septiembre solo quedaba por saber quiénes serían los invitados del estreno.

Pues bien, TVE ya ha dado a conocer quienes serán los cuatro invitados que visitarán 'Late Xou' en su regreso a la parrilla de La 1 y que compartirán con Marc Giró algunas de sus facetas profesionales y personales más divertidas.

La primera invitada que se sentará en la nueva temporada de 'Late Xou' será Miren Ibarguren. La actriz de 'La que se avecina' está a punto de estrenar 'El refugio atómico', la nueva serie de los creadores de 'La Casa de Papel'. Además, la intérprete desvelará algunos de sus hobbies más extraños y se somete a un juego que pondrá a prueba sus conocimientos en historia del arte.

Posteriormente, Marc Giró recibirá a otra de las actrices de más éxito de nuestro país: Esther Expósito. La intérprete acaba de estrenar "El talento", un thriller que trata temas como el abuso de poder, el acoso, las actitudes posesivas y las diferencias de clase. Con ella descubrimos también algunas de sus facetas más ocultas, como su pasión por el true crime y la criminología.

Antonia San Juan visita a Marc Giró tras anunciar que tiene cáncer

Marc Giró y Antonia San Juan en 'Late Xou'

Tras anunciar que padece cáncer, la actriz Antonia San Juan se sentará en el sofá junto a Marc Giró para hacer un balance de su trayectoria y contarle algunas de sus anécdotas más curiosas.

Y para concluir la primera entrega de esta nueva temporada de 'Late Xou', la nota musical la pondrá el cantante Antonio José, que cantará su nuevo single 'Patas arriba el hotel'.