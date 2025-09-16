TVE anuncia los 4 invitados con los que 'Late Xou con Marc Giró' abre la temporada hoy, 16 de septiembre

Ya no queda nada para que Marc Giró regrese a nuestras pantallas con el estreno de la nueva temporada de 'Late Xou'. Tras la intensa promoción de su regreso durante el verano y tras fijar su vuelta para este martes 16 de septiembre solo quedaba por saber quiénes serían los invitados del estreno.
Pues bien, TVE ya ha dado a conocer quienes serán los cuatro invitados que visitarán 'Late Xou' en su regreso a la parrilla de La 1 y que compartirán con Marc Giró algunas de sus facetas profesionales y personales más divertidas.
La primera invitada que se sentará en la nueva temporada de 'Late Xou' será Miren Ibarguren. La actriz de 'La que se avecina' está a punto de estrenar 'El refugio atómico', la nueva serie de los creadores de 'La Casa de Papel'. Además, la intérprete desvelará algunos de sus hobbies más extraños y se somete a un juego que pondrá a prueba sus conocimientos en historia del arte.
Posteriormente, Marc Giró recibirá a otra de las actrices de más éxito de nuestro país: Esther Expósito. La intérprete acaba de estrenar "El talento", un thriller que trata temas como el abuso de poder, el acoso, las actitudes posesivas y las diferencias de clase. Con ella descubrimos también algunas de sus facetas más ocultas, como su pasión por el true crime y la criminología.
Antonia San Juan visita a Marc Giró tras anunciar que tiene cáncer
Tras anunciar que padece cáncer, la actriz Antonia San Juan se sentará en el sofá junto a Marc Giró para hacer un balance de su trayectoria y contarle algunas de sus anécdotas más curiosas.
Y para concluir la primera entrega de esta nueva temporada de 'Late Xou', la nota musical la pondrá el cantante Antonio José, que cantará su nuevo single 'Patas arriba el hotel'.
Sigue toda la información de El Televisero desde Facebook, X o Instagram