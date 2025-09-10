Candela Peña anuncia en un comunicado el motivo de su marcha de 'Late Xou' y su fichaje en 'La Revuelta'

Candela Peña regresó este martes a 'La Revuelta' con un motivo muy especial que no respondía a la promoción de ningún proyecto: estrenarse como colaboradora en el espacio de La 1. Así, la actriz retoma el puesto que tenía en 'La Resistencia' antes de que David Broncano se mudase a Televisión Española. Y durante el debut de su sección, el nuevo rostro del programa se ha sincerado sobre qué ocurrirá con el resto de sus compromisos televisivos.

Antes de que el humorista viviese una de las entrevistas más tensas de la historia del programa con Mariló Montero, la actriz irrumpió en el escenario de 'La Revuelta' para anunciar su incorporación al elenco de colaboradores. "Una estrella que vuelve a la órbita, estamos muy contentos de recibirla por primera vez, más allá de como invitada… La queremos muchísimo", sentenció el presentador ante su llegada.

Candela Peña confirma su salida del 'Late Xou' de Marc Giró ante su fichaje en 'La Revuelta'

Y aunque Candela Peña no aclaró en su primer día con qué frecuencia visitará el espacio de TVE, en su reciente publicación de Instagram ha aclarado que su nuevo compromiso con David Broncano ocupará todo su tiempo en televisión esta temporada. "Este año que mi conciliación no me permitía poder ir a ver a mi Marc y mi Santi, los que mejor me han tratado en la vida y donde tan feliz soy…", ha anunciado la intérprete.

Así, la buena amiga de Marc Giró hace oficial que no podrá continuar con sus intervenciones en 'Late Xou' debido a su fichaje en el programa estrella de La 1. Por lo que, durante la próxima temporada del espacio de entrevistas, que regresará al prime time de La 1 el próximo martes 16 de septiembre, no habrá ni rastro de la actriz, como ella misma ha lamentado ante sus más de 495.000 seguidores en la plataforma.

"Yo no soy colaboradora de televisión, soy actriz. Me han ofrecido cosas de tele no os voy a mentir, pero no soy eso… no lo sé hacer… Simplemente voy donde amo y donde me siento amada, querida y respetada… y sobre todo donde me pongan en valor, donde admiro y quiero…", ha sentenciado Candela Peña sobre su fichaje en 'La Revuelta'.

David Broncano y Giró, sus dos amores televisivos: "Mis elegidos son ellos"

"Mis elegidos son ellos", ha insistido sobre su "adoración" tanto a David Broncano como a Marc Giró, dedicando unas palabras de afecto a ambos presentadores. "Tanto mi adoración imparable por Marc como la que siento por él, mi descubridor y amor a primera vista, con quien he aprendido el saber amar a pesar de uno, y eso es lo que me pasa con la Davi… le quiero por encima…de mi… amor incontrolable", ha escrito la actriz en su publicación.

A su vez, Candela Peña ha adelantado lo que espera de esta nueva etapa regresando junto a David Broncano. "Ojalá pasemos buenos ratos de humor y bromas porque de eso va… que la vida vuela y se va. Gracias a todas las enormes muestras de cariño, gracias a mi equipo y allí estaremos simplemente para entretener y hacer que paséis buenos ratos", ha terminado asegurando la intérprete.