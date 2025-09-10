Antonio Naranjo entra en la polémica de Broncano y Mariló Montero en 'La Revuelta' y difunde un bulo de él

Antonio Naranjo entró al trapo en el toma y daca ideológico que se desató inesperadamente este martes en 'La Revuelta' entre David Broncano y Mariló Montero. La periodista empleó su visita al programa para denunciar falta de pluralidad en TVE en una parrilla articulada, según ella, por el 'sanchismo' con presentadores únicamente de izquierdas.

Desde la propia pantalla de TVE, algo que resulta paradójico, Montero afirmó que La 1 adolece de la independencia y libertad que debe regir una televisión pública, y puso como ejemplo la Telemadrid de Ayuso. Algo también paradójico por razones obvias.

"Yo colaboro en las tertulias políticas de 'Buenos días, Madrid' en Telemadrid y en la de Antonio Naranjo. Y él es libre como director", ensalzó Mariló Montero. "Y en el Toro TV también", respondió de sopetón y con retranca una persona del público en el teatro en el que se graba 'La Revuelta'.

Una frase sarcástica que replicó Broncano entre risas, pero sin ánimo de comparar Telemadrid con El Toro TV o de afirmar que Montero participa en la antigua Intereconomía. El humorista no dijo eso en ningún momento. Sin embargo, es lo que ha hecho creer Antonio Naranjo con su respuesta en un post de la red social X.

El omnipresente tertuliano televisivo apunta en esa publicación a que David Broncano equiparó Telemadrid con El Toro TV cuando Mariló alabó la supuesta libertad de la cadena autonómica madrileña. Pero lo único cierto es que el cómico simplemente repitió el comentario como reacción al espontáneo del público.

"Mariló Montero, con los ovarios habituales: "El programa de Antonio Naranjo en Telemadrid es libre". Broncano en La Revuelta: "El Toro TV". Pues ya estaría, David. Ay madre esas cabezas", ha escrito Antonio Naranjo, manipulado la realidad de esa escena y ridiculizando al jienense.

Antes, Antonio Naranjo había felicitado a Mariló por su soltura en la entrevista y a 'La Revuelta' por invitarla: "Un beso a Mariló Montero, que siempre ha sabido revolverse bien. Y otro a la @LaRevuelta_TVE por llevar a una invitada tan buena".