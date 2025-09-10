'La Revuelta' sorprende al rescatar a una colaboradora estrella de 'La Resistencia' para su segunda temporada

Tras aterrizar de nuevo en el access prime time de La 1 esta semana, 'La Revuelta' continúa desvelando las sorpresas de esta segunda temporada a medida que avanza la semana. Si David Broncano impactaba este lunes con un nuevo look, un renovado bombo y un nuevo cántico de entrada, este martes ha sorprendido a los seguidores más fieles de 'La Resistencia' recuperando un querido rostro de su elenco para su panel de colaboradores de esta nueva etapa.

Tras el espejismo que supuso el estreno de la temporada este lunes, con David Broncano comenzando la entrevista nada más arrancar la emisión en lugar de rellenar tiempo con secciones, este martes el presentador retomaba las viejas costumbres. Así, repasaba el público más destacado del preshow junto a Sergio Bezos, charlando tanto con los sentados en el bidet como la persona enterrada en la bañera de bolas.

Candela Peña regresa a 'La Revuelta' como nueva colaboradora de esta temporada en TVE

Sin embargo, la sorpresa de la noche ha llegado al recibir a la primera colaboradora de la noche. "Una estrella que vuelve a la órbita, estamos muy contentos de recibirla por primera vez, más allá de como invitada... La queremos muchísimo", ha anunciado el conductor de 'La Revuelta' dando la bienvenida al escenario a Candela Peña, que retoma así el puesto que tuvo en 'La Resistencia' hasta 2023.

👑 EL RETORNO DE LA REINA



Candela Peña VUELVE a ser colaboradora del programa ❤️ Y esto sí que es novedad de verdad, ya fuera de vaciles. #LaRevuelta pic.twitter.com/icyYRyJVGh — La Revuelta (@LaRevuelta_TVE) September 9, 2025

La actriz había abandonado la nómina de colaboradores de David Broncano y fichó como colaboradora en el programa de Marc Giró, aunque eso no le impidió visitar el espacio en una ocasión durante la primera temporada para promocionar sus proyectos. Su única visita tuvo lugar en mayo de este año, cuando se reencontró con su buen amigo para promocionar 'Furia' de HBO.

Y nada más reencontrarse con Broncano, la nueva colaboradora de 'La Revuelta' no ha evitado hacer referencia a su nuevo look. "¿Esto qué es, una promesa o un poquito crisis de los 40?", ha señalado la actriz entre risas del público. "Es la crisis de los 40 millones", ha añadido Ricardo Castella de fondo.

"No lo sé, he estado todo el verano allí en el campo y me acordé de cuando tenía 15 años que llevaba el pelo así y dije experimentación, prueba…", aseguraba David Broncano, ofreciendo finalmente una explicación sobre el motivo tras su drástico cambio de color de pelo. "Me lo iba a quitar ahora en septiembre pero me dio pereza y dije ya me lo dejo un poco más. Se han buscado conspiraciones pero no es nada", ha confesado el humorista.

"De cerca se ve que tienes los ojos verdes y con ese rubio te queda divino. Pero te tienes que maquillar más, un poco más moreno", le sugería entonces el nuevo fichaje de 'La Revuelta'. "De cerca estás más mono, en casa te he juzgado muchísimo más", añadía con sorna Candela Peña, que ha estrenado este martes su sección, sin especificar con qué frecuencia acudirá al espacio de TVE durante esta temporada.