'Late Xou con Marc Giró' anuncia a sus 5 invitados de esta semana y cierra a Mar Flores tras el 'De Viernes' contra ella

Las cadenas continúan sacando rédito de las polémicas memorias de Mar Flores. Después de la criticada entrevista a Carlo Costanzia en '¡De Viernes!', ahora será su exmujer la que de la cara, pero no en Telecinco, ni en Antena 3 donde se ha incorporado como colaboradora a 'Y ahora Sonsoles', sino en TVE junto a Marc Giró.

Y es que la modelo será una de las invitadas que visitará el plató de 'Late Xou' este martes, 23 de septiembre junto a Fernando Tejero, Nagore Aranburu y José Mari Goneaga. De esta forma, la cadena pública se lleva una de las entrevistas más esperadas, sobre todo a raíz de los lamentables comentarios que, sobre ella, hizo el padre de su hijo el pasado viernes en Telecinco, sin que nadie en el plató, excepto Ángela Portero, le parara los pies.

Mar Flores será entrevistada por Marc Giró para promocionar su libro de memorias, 'Mar en calma', que ya presentó también en 'Y ahora Sonsoles’ y en 'El Hormiguero'. Además, esta reaparición de la modelo se produce unos días después de la celebración del 60 cumpleaños de su consuegra, Terelu Campos, celebración en la que no estuvo presente, pero sí que estuvieron su ex y su hijo.

Mar Flores será entrevistada por Marc Giró en TVE

Durante su entrevista con Sonsoles Ónega, además, la presentadora anunció que Mar Flores sería una de las colaboradoras de la nueva temporada. "Mar vuelve a la que fue su casa en nuestra primera temporada, y la verdad que con mucha ilusión porque ella tiene muchas ganas de hacer tele", reconoció la ganadora del Premio Planeta en declaraciones a Europa Press.

Ahora dará el salto a TVE para volver a hablar de sus memorias con Marc Giró. Queda por ver si se pronuncia sobre la controvertida fotografía del cumpleaños de Terelu Campos en la que aparecían la colaboradora, Alejandra Rubio, Carlo Costanzia y su padre Carlo Costanzia y si hace de nuevo alusión a quien fue su ex pareja o a Alessandro Lequio.

✨ Tremendo #LateXou que se viene, amiga:pic.twitter.com/y6VSHePoPR — Late Xou con Marc Giró 🕺🏼✨ (@LateXou_rtve) September 21, 2025

Los otros invitados de 'Late Xou' este martes

Más allá de Mar Flores, Marc Giró recibirá en 'Late Xou' a Fernando Tejero. El actor acudirá para promocionar el reciente estreno de "El cautivo", la película de Alejandro Amenábar sobre el cautiverio de Miguel de Cervantes durante cinco años en Argel que tanto está dando que hablar.

Otros que se sentarán en el sofá de 'Late Xou' son la actriz Nagore Aranburu y el guionista y director José Mari Goenaga, para hablar del estreno de 'Maspalomas', una película participada por RTVE que habla de cómo es volver al armario en la tercera edad y ocultar una parte de ti que creías resuelta.

Y para terminar, el punto musical de la noche lo pondrá la cantante Sofía Ellar con una mezcla de sus temas más icónicos, que incluye su nuevo single ‘Sobrao'.