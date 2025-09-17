Antonia San Juan se pronuncia sobre su estado de salud en 'Late Xou' tras anunciar su cáncer: "No hay otra"

A principios de este mes de septiembre, Antonia San Juan anunció, a través de sus redes sociales, que padecía cáncer de garganta. Según explicó ella misma, llevaba más de un año con problemas de garganta, por lo que decidió acudir al médico de familia y al otorrino, quien le confirmó el temido diagnóstico.

"Hay cosas que no se eligen y la enfermedad es una de ellas. Es un momento para recapacitar", reconoció la actriz en su cuenta de Instagram, donde se sinceró con todos sus seguidores. Ahora, unos días después de este anuncio, ha visitado el programa 'Late Xou' de Marc Giró en el estreno de su nueva temporada en La 1 de TVE.

Antonia San Juan ha explicado más en profundidad cómo ocurrió todo: "Este año había suspendido varias funciones. Fui al médico, me vio algo raro y me han dicho que tengo cáncer de garganta. Ahora tengo que vivir y tengo que hacerme los tratamientos que el médico me diga". Aunque dejó claro que confía "plenamente en la ciencia, no hay otra": "Tienes que agarrarte a algo. La gente se agarra a Dios y yo no soy creyente. Yo me agarro completamente a la ciencia".

Antonia San Juan, nueva colaboradora de 'Late Xou'

Desde que anuncio su enfermedad, la intérprete confiesa que hay personas que le paran por la calle "con cara de tragedia. Mientras que otras "me dicen '¿puedo darte un beso?'. Y yo pienso… '¡Pero si nunca me has dado un beso, ni cuando he estado buena!'". También ha explicado que está recibiendo infinidad de llamadas, entre ellas las de algún ex: "Me llaman y me dicen '¿cómo estás, cariño?'. Y le digo 'cariño está y va a estar'".

Antonia San Juan se mostró en todo momento muy optimista: "No hay que ser narcisista. Te pasa a ti y le pasa a todo el mundo. Te pasa porque le pasa al mundo entero y esto no hay un señor en el cielo repartiendo para ti sí, para ti no, para ti sí. Pasa porque hay una genética. No he fumado nunca, no he bebido nunca, no me he metido nunca y aquí estoy. Mira con 65 años que tengo, lo bien cuidada que estoy, lo mona que estoy. No me he pasado nunca de nada y un día te cogen y te dicen: 'estás enferma'. Pues hay que joderse. Hay que tirar para adelante", reflexiona la canaria.

Antes de finalizar la entrevista, Marc Giró anunció que Antonia San Juan será colaboradora de esta nueva temporada de 'Late Xou'. "Vas a tener que venir más veces", le dijo el presentador. A lo que ella contestó: "Si tú me dices ven, lo dejo casi todo. Todo no, porque me parece una exageración".