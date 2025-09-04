La actriz Antonia San Juan ('La que se avecina') anuncia en un comunicado su retirada por un cáncer: "Ahora me alejaré"

La actriz Antonia San Juan ha anunciado a través de un vídeo en sus redes sociales que padece cáncer a sus 64 años. La actriz ha comunicado a sus seguidores que por el momento desconoce en qué estado se encuentra la enfermedad, anunciando además una pausa en todos sus proyectos y su retirada de los escenarios para tratar de vencer este revés de salud.

"Llevo más de un año con problemas de garganta y siempre he tenido faringitis crónica. Este año he suspendido funciones por esa causa hasta que el otro día fui al médico de familia y me dijo que veía un problema en las cuerdas vocales", comenzaba anunciando la actriz de 'La que se avecina' y 'Todo sobre mi madre' entre otros títulos, compartiendo sus dolencias de los últimos meses con sus seguidores de Instagram.

"Me han hecho pruebas, hoy me hicieron una biopsia y ya me han dado el diagnóstico: tengo cáncer y ahora cuando analicen me dirán qué tipo de cáncer es y si tiene solución o tratamiento", ha desvelado Antonia San Juan, que por el momento desconoce cómo de avanzada está la enfermedad y qué medidas podrá tomar para frenarla.

Aún así, la intérprete se ha mostrado optimista ante sus más de 449.000 seguidores en Instagram. "Yo confío plenamente en la ciencia y ahora lo que me toca es seguir el tratamiento que me pongan. Ahora me alejaré un poco de mis escenarios que es lo que más me gusta", asevera la actriz en el vídeo publicado junto a su perro.

"Mi vida es bonita y a mi no me gusta quejarme ni que la gente tenga compasión, nunca me he quejado por nada. Solamente quiero darle las gracias a los que están ahí y que si no estoy activa es porque estoy enferma", asegura Antonia San Juan, que afronta su diagnóstico con entereza. "Así que gracias a todos, voy a hacer todo lo posible por curarme", termina señalando.