Atronadora denuncia del público contra 'De Viernes' tras este incendiario momento de Carlo Costanzia: "Es tan grave"

El regreso de Carlo Costanzia a 'De Viernes' ha estado marcado por la polémica debido al incendiario scoop en el que ha tomado partido en la guerra entre sus padres. Tras semanas de silencio, el hijo de Mar Flores ha dado un nuevo giro a la polémica familiar, lanzando una grave acusación contra Mar Flores que no ha tardado en recibir críticas en redes, incluyendo una dura sentencia firmada por María Patiño.

"Yo siempre he sido partícipe de que los trapos sucios se tienen que lavar en casa y desde luego no es plato de buen gusto que toda España sepa todo", comenzaba sentenciando la pareja de Alejandra Rubio, dejando caer que tanto la publicación de 'Mar en calma', la autobiografía de su madre, como la polémica aparición de su padre en 'De viernes' para contestar a las acusaciones de la modelo no han sido plato de buen gusto.

Carlo Costanzia toma partido con su padre en 'De viernes' y echa por tierra el relato de Mar Flores

Y es que, la ex del aristócrata italano ha aprovechado la publicación para ofrecer por primera vez su versión sobre algunas de las polémicas que han marcado su vida y su carrera, incluyendo las denuncias y abusos que hubo en su matrimonio con Carlo. "He aprendido que al final tengo que querer a mis dos padres por igual y al final no me voy a posicionar en una parte ni otra", ha asegurado Carlo Costanzia en el espacio de Telecinco.

Carlo Costanzia se pronuncia sobre las graves acusaciones de Mar Flores a Carlo Costanzia padre:



“Si no hay denuncia entiendo que no ha sido así”



Sin embargo, el invitado de este viernes no dudaba en romper una lanza a favor de su padre reprendiendo a la modelo por lo que ha contado en sus memorias. "Recalcar que mi padre ahora mismo está pasando un momento muy malo y que todo esto era lo último que necesitaba", ha señalado el actor en su entrevista con Santi Acosta. Sin embargo, el momento más polémico de la noche ha llegado al pronunciarse sobre el supuesto historial de violencia de su padre.

"No habiendo ningún tipo de denuncia, de desarrollo judicial, pues entiendo que no ha sido así. Me gustaría animar desde aquí a la gente que de verdad está pasando algo así que lleven a cabo todo el proceso judicial y las denuncias para que se puedan solventar este tipo de cosas", ha resuelto Carlo Costanzia, desacreditando la confesión de su madre, que contaba en 'Mar en calma' como retiró todas las denuncias para preservar la armonía familiar.

Unas palabras que han causado un terremoto de reacciones en las redes sociales, donde los espectadores de 'De viernes' han condenado el discurso del joven. "Es tan grave proyectar esta acusación en un medio público", ha sentenciado María Patiño. "La violencia vicaria existe y estos son sus frutos", ha señalado otro usuario de la red social X.

Es tan grave proyectar esta acusación en un medio público https://t.co/Zq0EX3uqUX — Maria patiño (@maria_patino) October 3, 2025

Esto es terrorífico. https://t.co/l5LY9BB9el — Martín Bianchi Tasso (@martinbianchi) October 4, 2025

Es gravísimo permitir este tipo de declaraciones en TV https://t.co/J0r0LHxY33 — Maria patiño (@maria_patino) October 4, 2025

La violencia vicaria existe y estos son sus frutos. https://t.co/7HLVOevZNN — Inesita (@Inesita49487794) October 4, 2025

