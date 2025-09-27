Terelu Campos desconcierta en 'De Viernes' lanzando un serio órdago a Mar Flores: "Que no se juegue con mi silencio"

La celebración del 60 cumpleaños de Terelu Campos sigue dando de qué hablar. La colaboradora hizo una gran fiesta en el centro de Madrid con photocall incluido, donde no dudó en posar junto a su hija Alejandra, su yerno y el padre de este, Carlo Costanzia. Algo que, dadas las circunstancias, era una forma de mostrarle su apoyo tras las memorias publicadas por su exmujer, Mar Flores.

En su libro, la modelo habla, entre otras muchas cosas, de la tormentosa relación con el padre de su hijo mayor. Por ello, durante la rueda de prensa de la presentación de su libro, Mar reconoció que no le había gustado la fotografía: "Me ha molestado. Cada uno hace lo que cree que debe hacer". Unas declaraciones que han sentado como un jarro de agua fría a Terelu Campos, quien le ha contestado desde '¡De viernes!', el programa en el que colabora.

"Yo soy una persona muy respetuosa e intento hacer lo que me piden, pero no solo una persona respetuosa, sino que soy una persona muy respetable porque yo me he ganado el respeto de mi profesión. Me he ganado el respeto del público durante años porque jamás les he faltado al respeto y me he ganado el cariño, por eso a mí también me gusta que se me respete", empezó diciendo la madre de Alejandra Rubio.

El dardo de Terelu Campos a Mar Flores: "Yo no he escrito un libro"

Y dejaba claro que "esta no es mi guerra, yo no tengo absolutamente nada que ver con todo esto y mi hija tampoco. Los hechos que ocurrieran cuando ocurrieran nosotros no existíamos ahí, no éramos amigos ni teníamos amigos comunes". Tras lo cual lanza una advertencia a su consuegra: "Yo no he publicado un libro ni me he sentado en un programa de televisión, yo solo he dado exclusivas hablando de mí. ¿Me piden silencio? Yo lo cumplo, pero que no se juegue con mi silencio", sentenciaba Terelu Campos.

"Tú, Beatriz Archidona, eres la única persona de este plató que sabe de lo que estoy hablando", se dirigió a la presentadora del programa de Telecinco. Y Archidona confirmó los hechos que aludía Terelu. "Es una conversación privada que ocurrió fuera del plató y que no la voy a desvelar por respeto a las personas implicadas. Por mi parte, lo que puedo decir es que no me cuadra lo que he visto con lo que públicamente se está haciendo. Eso es lo que puedo decir".

A continuación, Terelu Campos concluyó reafirmándose en sus palabras, que generaron un gran desconcierto entre sus compañeros del plató. "Solo Beatriz Archidona entiende por qué digo que no se juegue con mi silencio", concluyó.